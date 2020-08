UP hadde skolekontroll – skoleansatt fratatt lappen

Mange bilister fikk forelegg etter å ha passert UPs laser.

UP hadde fartskontroll i Kjøkkelvik-området i rundt to timer tirsdag morgen. Det er både skole og barnehage i området. Foto: UP

I rundt to timer fra 08-tiden tirsdag morgen sto Utrykningspolitiet (UP) oppstilt med laser i Kjøkkelvikveien i Laksevåg.

Kontrollen ble holdt i forbindelse med skolestart.

Fartsmålingen ble gjort langs en vei der det er 30-sone, med skolebygg på begge sider av veien og i tillegg en barnehage like ved.

Veien og området der bilene ble målt. Gamle Kjøkkelvikveien går inn til venstre i krysset. Foto: UP

– Ganske travelt

I løpet av kontrollen ble i alt 17 bilister vinket inn til siden, forteller overbetjent i UP, Kjell Søgnen. Han var selv med på kontrollen.

Én av bilførerne fikk førerkortet beslaglagt. Vedkommende er ansatt ved en skole i bergensområdet – en annen skole enn der kontrollen skjedde.

– Sjåføren ble målt til 57 kilometer i timen i 30-sonen rett ved skolen og var veldig lei seg for det inntrufne, sier Søgnen.

Ifølge ham risikerer sjåføren inndragning av førerkortet i minst tre måneder, pluss en bot i størrelsesorden 9000–10.000 kroner.

Søgnen er langt fra fornøyd med resultatet av kontrollen.

– I en periode var det ganske travelt. Jeg vil si det var flere fartsovertredelser enn forventet, sett i lys av at det er skolestart og at bilistene bør være ekstra oppmerksomme på farten i områder med skoler og barnehager. Jeg tenker også at mange bilister må vite om at politiet har hyppig kontrollvirksomhet for tiden, sier UP-overbetjenten til BT.

Veien og området som bilene ble målt i. Det er 30-sone på stedet, ifølge UP. I alt 17 bilister fikk forelegg. Foto: UP

Seks forelegg mandag

– Var det mange som ble tatt i forbindelse med levering av skole- eller barnehagebarn?

– Så vidt vi registrerte, hadde ingen av dem vi stoppet kjørt barn til skole eller barnehage. Inntrykket vi fikk, var at de heller ikke var på vei videre etter slik levering, sier Søgnen.

Før han understreker det vesentlige:

– Men alle har en plikt til å gjøre skoleveien trygg for ungene. Det gjelder selvsagt ikke bare foreldre som selv skal levere.

Søgnen forteller om en fartskontroll de hadde mandag, da skolen startet. Den ble avholdt i 40-sonen i nærheten av Bønes skole i Bergen, fra klokken 12.30 til cirka klokken 14.

Der fikk seks bilister forelegg.

– Men i det store og hele var det fin kjøring under den kontrollen.

– Skape trygghet

På første skoledag mandag var politiet til stede ved en rekke bergensskoler for å skape «trygghet og gode relasjoner», som Atle Olav Heradstveit uttrykker det.

Han er sjef for trafikkseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon og var selv ute ved tre skoler i Bergen sentrum.

Det eneste som ble bemerket fra hans side, i form av et muntlig pålegg, var et barn som ikke var forskriftsmessig sikret i bilen. Barnet ble kjørt av et familiemedlem.

Utenom reaksjonen som Heradstveit selv ga, ble det ikke slått ned på annen uønsket atferd mandag, opplyser trafikksjefen.