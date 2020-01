Brann i lagerbygning i Os: Ba naboer lukke vinduer og dører

Politiet advarte beboere i området rundt Hegglandsdalsvegen 260 om helsefarlig røyk.

MYE RØYK: Personene som var inne i lokalet kom seg ut da det begynte å brenne. Foto: 2211-tipser

Det var ved 11.45-tiden torsdag at det ble meldt om brann i en lagerbygning i Hegglandsvegen i Os.

Politiet opplyste at alle var kommet ut av bygningen.

– Det skal være mye og tjukk røyk. Dette er et ganske stort lagerbygg i betong, ingen skal være skadet, sier operasjonsleder Terje Magnussen i politiet.

Røykdykkere gikk inn i bygningen for å forsøke å slukke brannen.

– Det er beskrevet at det brenner i et batteri, sa Magnussen.

110-sentralen meldte først at det brant i et motorrom på en bil som står inne i bygningen. I en seinere oppdatering opplyste brannvesenet at det brant i en spilloljetank, og at naboer burde lukke vinduer og stenge ventilasjonen. Det var mye røyk i området.

Klokken 12.24 melder brannvesenet at brannen er slukket.

HELSEFARLIG RØYK: På grunn av helsefarlig røyk oppfordret politi og brannvesenet folk i området om å lukke vinduer og dører. Foto: 2211 – tipser

