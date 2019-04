Mangler ved utførelse og oppfølging av vinterdrift på veinettet bidro til kjedekollisjonen i Lærdal. I en rapport fra Statens Havarikommisjon får Statens vegvesen kritikk.

I kjedekollisjonen var tre vogntog, en lastebil og en varebil involvert. En fører ble alvorlig skadet, og en annen lettere skadet.

Mangelfull oppfølging

Undersøkelsen avdekket at kvaliteten på entreprenørens beslutninger for driftstiltak, gjennomføring av driftstiltak, dokumentering av veibanetilstand og kontrollerende tiltak har vært mangelfull, heter det i en rapport fra Statens Havarikommisjon for Transport som ble offentliggjort i dag.

Havarikommisjonen bemerker at Statens vegvesen som byggherre både ved denne og tidligere undersøkelser av veitrafikkulykker ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp og kvalitetssikret vinterdrift som er utført av kontraherte entreprenører.

Ble stående på tvers

En 45 år gammel mann ble alvorlig skadet da bilene kolliderte på glatt føre på ved Jutlamannen på E16 i Lærdal klokken 01.55 natt til 6. april 2018. Mannen som ble skadet befant seg i varebilen. Bilen ble inneklemt mellom de store kjøretøyene.

Bilene var på vei vestover da det ene vogntoget skled og ble stående på tvers i veibanen.