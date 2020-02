Venter rekordhøy vannstand på Bryggen

Natt til tirsdag er vannstanden varslet å gå over Bryggens laveste punkt. Den gamle rekorden ligger nå an til å bli slått med ni centimeter.

OVERSVØMMELSE: Slik så Bryggen ut den 15. januar i år. Den gang gikk vannet over Dreggebryggen. Denne gangen er vannstanden ventet å bli høyere enn Bryggens laveste punkt. Foto: Hedvig Idås

Søndag formiddag sendte Meteorologene ut melding om rødt farevarsel for flom for Møre og Romsdal, Vestlandet sør for Stad og Agder mandag.

Vannstanden med ekstremværet «Elsa» ligger an til å bli betydelig høyere enn med «Didrik».

– Det er i morgen ettermiddag og kveld det vil bli høyt. Det er stor sjans for at det flyter inn på Bryggen, sier Olav Krogsæter i Stormgeo.

Den høyeste vannstanden målt i Bergen noensinne er 240 centimeter. Det skjedde den 27. februar 1990.

Natt til tirsdag, fra 00.00 til 00.10, er vannstanden varslet å lande på 249 centimeter.

Trond Thorsteinsson, statsmeteorlolog ved Vervaslinga på Vestlandet, opplyser til BT at vannstanden denne gangen dermed kan bli ti centimeter høyere enn den gamle rekorden.

Årsaken til at den høye vannstand er to kraftige lavtrykk. Et i Lofoten og et i Nordsjøen.

– Det gjør at vannsøylen ekspanderer, forklarer Thorsteinsson.

Han anslår at vannstanden vil bli mellom 80 og 100 centimeter høyere enn det som er normalt. På full flo betyr det at vannstanden nærmer seg 250 centimeter over såkalt sjøkartnull.

En annen faktor er været. Det er spådd vestlig vind, noe som gjør at vannet presses inn mot kysten.

Stengt over fjellovergangene

Uværet skaper også en del trøbbel på fjellovergangene mellom øst og vest.

Ved 19-tiden søndag er Hardangervidda og Vikafjellet stengt, mens det er kolonne over Hemsedal. I tillegg er det meldt om to timers ventetid fra øst over Hol - Aurland.

Situasjonen på fjellovergangene blir løpende oppdatert i vår trafikklive. Den finner du her.

OVERSVØMT: Området ved Norges Fiskerimuseum ble oversvømt i 11-tiden søndag formiddag. – Dette er noe som skjer med ujevne mellomrom og som vi er forberedt på. Det er meldt enda litt høyere vannstand i morgen, så vi er spent på hvordan det blir, sier daglig leder i Gunnar Ellingsen i Norges Fiskerimuseum. Foto: Kamilla Mossestad

FLOMVERN: Bergen brannvesen og Bergen vann legger ut flomvern søndag ettermiddag. Foto: Paul S. Amundsen

Publisert: Publisert: 8. februar 2020 12:35 Oppdatert: 9. februar 2020 18:59

