Uvær feier over Vestlandet: – Det blir ufyselig

Uværet herjer og flere veier er stengt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

STORM: Natt til søndag vil det blåse opp til sørlig full storm langs kysten. Utover Søndag vil vindstyrken kunne komme opp i liten storm. Foto: Skjermdump Meteorologene på Twitter

På fjellovergangene mellom øst og vest er det i 7-tiden søndag morgen bare E16 over Filefjell som er åpen for fri ferdsel. De andre hovedveiene er enten stengt eller har kolonnekjøring, opplyser Vegtrafikksentralen.

Den sterke vinden har også gjort at politiet har hatt særlig oppsikt med Sotrabrua natt til søndag.

– Det har blåst opptil 28 meter meter i sekundet i kastene, men broen har vært åpen gjennom natten, sier operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt.

– En kaldfront vil treffe oss rundt midnatt, og holde på til fem-seks tiden på morgenkvisten, sa Roar Inge Hansen ved Stormgeo til BT lørdag.

VÅTT: Det er sendt ut gult farevarsel for nedbør i områdene Hordaland og Rogaland. På 12 timer kan det komme opp mot 80 millimeter regn. Foto: Skjermdump Meteorologene på Twitter

– Kraftigst i natt

Det er sendt ut gult farevarsel og er ventet kraftige vindkast, mye regn og økt jordskredfare som følge av været.

Natt til søndag var det meldt full storm langs kysten av Vestland fylke, og uvær ble det. Veien i Hausdalen i Fana var en stund stengt i natt fordi et stort grantre hadde veltet over veien.

– En vindfull helg med dårlig vær. Det vil blåse kraftigst i rundt tre timer i natt. Dette vil man kunne merke godt, forteller statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid.

– Vinden vil avta litt utover morgentimene, men en ny omgang på formiddagen vil kunne komme opp i liten storm. Nedbøren starter i natt og vil fortsette utover søndag, sier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Også Stormgeo varsler en regnfull søndag.

– Det kan blir store nedbørsmengder. Vi må regne med 50 millimeter, men om det blir så mye som 100 tørr jeg ikke si ennå, sier Hansen.

Økt rasfare og høy vannstand

Det er varslet moderat jordskredfare i hele fylket fra søndag morgen til mandag morgen.

Lørdag ettermiddag ble det sendt ut rødt varsel om stor snøskredfare i Hardanger og Voss søndag. I Indre Sogn og Indre Fjordane er det også betydelig fare for snøskred.

Også vannstanden er ventet å bli høy søndag.

– Man bør være obs på at floen blir temmelig høy i morgen, trolig på kvelden. Den er ventet å bli enda høyre mandag og tirsdag, sier Hagen.

KOLONNE PÅ VIKAFJELLET: Slik så det ut på Vikafjellet klokken 20.43 lørdag kveld. Bommen ved Hola er nede, og bilene venter på kolonnen. Foto: Webkamera Statens vegvesen

Utfordrende kjøreforhold

Kraftig vind og regn kan blant annet by på utfordrende kjøreforhold, og det er varslet fare for snøfokk i fjellområdene.

Dersom du skal kjøre over fjellet søndag, har Fagerlid noen råd til deg:

– Det vil sannsynligvis bli problemer med vind og snø på fjellovergangene. Man bør beregne god tid, eller vurdere å fremskynde eller utsette turen. Følg med på veimeldinger og varsler.

Allerede i åttetiden lørdag kveld førte uværet til kolonnekjøring på Vikafjellet. Situasjonen på fjellovergangene blir oppdatert i vår trafikklive, som du kan finne her.

Nytt uvær allerede på vei

Med en gang dette uværet har roet seg er det ventet et nytt. Lørdag kveld beveger at lavtrykk i Atlanterhavet seg mot Skottland i over 100 kilometer i timen.

– Det går forferdelig fort, sier Hansen.

Prognosene for hvordan dette lavtrykket vil treffe oss er fremdeles usikre, men det vil treffe et eller annet sted langs norskekysten i løpet av søndag.

– Om det forskyver seg eller skifter retning sørover eller nordover vil det ha mye å si for hvordan det treffer. Det skal veldig lite til, forteller Hansen.

Nye prognoser kommer klokken 07.00 søndag morgen. I Storbritannia har uværet fått navnet «Ciara». Her kan du se hvordan det beveger seg mot oss:

Trolig nytt farevarsel søndag

Statsmeteorologen har heller ingen trøstende ord for været i begynnelsen av den kommende uken. Også mandag er det ventet høy vannstand langs hele kysten.

Det vil trolig bli sendt ut nytt farevarsel søndag formiddag, ifølge Fagerlid.

– I umiddelbar fremtid ser det ikke ut til å bli noe roligere, men er vi heldig kan det bli oppholdsvær ved inngangen til neste helg, sier han.

Publisert: 8. februar 2020 12:35 Oppdatert: 9. februar 2020 07:51

