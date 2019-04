Tirsdag kveld sto det en lang kø av bergensere som skulle kvitte seg med avfall utenfor gjenvinningsstasjonen i Møllendalsveien.

Ti minutter før porten stengte klokken 20, sto bilkøen langt ut i veien.

– Det var helt kaos der en stund. Mye mer folk enn det pleier å være, sier Karl Morten Bårdsen.

Han sto selv i køen for å kvitte seg med husholdningsavfall og rakk å slippe inn før stasjonen stengte.

Ifølge formann på stasjonen, Monica Eide, fikk de som allerede sto i køen slippe inn da porten gikk ned.

Eide forteller at folk ville kvitte seg med alt fra trevirke til restavfall og gamle hagemøbler.

– Hva skyldtes den lange køen i kveld, tror du?

– Sannsynligvis at det er fint vær, snart 17. mai og mange som rydder, sier Eide.

Karl Morten Bårdsen

Kommunikasjonsrådgiver i BIR, Tina Skudal, sier at BIR ofte setter boss-rekord på fine vårdager som denne.

– Det er vårdugnaden som tar oss, kombinert med at vi får en inneklemt fridag. Da blir folk ivrige. Jeg håper kundene tok det med godt humør, sier Skudal.

Hun legger til at BIR har vurdert å sette opp en kurve som kan vise når det er mye kø på de tre gjenvinningsstasjonene på Møllendal, Espehaugen og i Åsane.

– Det topper seg på enkelte dager, og Møllendalsveien er en av de eldste stasjonene. Den er ikke like tilrettelagt som de andre, men vi ser også på sånne dager at det er behov for en sentrumsnær stasjon, sier Skudal.