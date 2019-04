– Nå er jeg utrolig lettet, sier Tertnes-trener Ole-Henning Davik.

To jentelag fra Tertnes sto tidlig fredag morgen i fare for å miste turen til Norges største håndballcup i Trondheim. Grunnen var grunn av SAS-streiken.

Men en lagleder i Tertnes sto på hele natt til fredag for å booke om flyene og vekke jentene for å få dem på flytplassen i tiden.

– Jeg ble vekket klokken 04.00 i natt, sier Francesca Canales, som er en av de 15 år gamle jentene.

I løpet av natten fikk de beskjed om at det ordnet seg. De første 15 jentene dro av gårde ved 06-tiden. Og klokken 08.00 kom beskjeden om at reiseruten var klarert for de fem siste jentene. Dermed kom alle håndballjentene seg på flyet i siste liten.

Bjorn Erik Larsen

Leiebil siste stykket

20 jenter sendes nå med to ulike fly. De som dro i morges skulle ut på turen Oslo-Namsos-Trondheim med Widerøe. De fem som ble stående igjen på Flesland blir fløyet til Kristiansund og kjører leiebil det siste stykket sammen med treneren og en annen voksen som er med på turen.

– Det er irriterende at flyet vårt ble kansellert, men bra at det ordner seg, sier Malin Lauvås.

Det er lagvenninnene enige i.

Allerede fredag kveld var 205 SAS-flyginger kansellert. Mange benyttet seg av mulighet til å booke om før meglingsbruddet.

Bjorn Erik Larsen

– Kjører til Stockholm

Norske SAS-piloter er gått ut i streik etter at meglingen med NHO Luftfart brøt sammen. Opptil 80.000 reisende blir rammet allerede fredag.

Patrick Bragestad hadde billett til Stockholm i morges der han skulle på VM i E-sport.

– Jeg har fått beskjed om flyet er kansellert. Nå prøver jeg å finne ledige billetter med et annet flyselskap. Hvis ikke kjører jeg til Stockholm, sier han.

Bjorn Erik Larsen

Det var flere ved SAS-skranken fredag morgen. Noen kunne prise seg lykkelige for at Widerøe finnes.

Eirik Førde og Aina Nordgulen var på vei til kurs med 4H i morges. Men flyet til Oslo ble kansellert. Da ordnet det seg med nye billetter, men via Sogndal.

– Jeg liker ikke å lande i Sogndal på den flyplassen, utbryter Førde.

Flyet går ikke før klokken 20 i kveld. Men Førde og Nordgulen holder humøret oppe.

Bjorn Erik Larsen

– Kanskje blir vi bare her på flyplassen og slapper av, tror Nordgulen.

– Det hjelper ikke å være sur, det endrer ingenting. Og pilotene streiker jo av en grunn, sier Førde.