Sebastien Liautaud og det franske miljøet i Bergen sørger over storbrannen i Notre-Dame i Paris.

Sebastien Liautaud er fransklærer på St. Paul Gymnas i Bergen, og har flere ganger tatt med elevene sine til Notre-Dame. Han er selv fra Frankrike, og bodde fire år i Paris som student.

I kveld følger han med den voldsomme brannen som er i ferd med å ødelegge et av verdens mest kjente landemerker.

– Jeg får vondt i magen. Det er en del av kulturen vår som nå holder på å bli ødelagt, sier Liautaud, som er tidligere leder av den franske foreningen i Bergen.

PRIVAT

– Et kunstverk

Liautaud fikk nyhetsvarsel på telefonen fra den franske avisen «Le Monde» om røykutvikling fra den kjente katedralen.

– I løpet av ti minutter sto flammene ut av taket på katedralen. Jeg har vondt i magen. Det er helt surrealistisk, sier Liautaud, som er fra sør i Frankrike.

Nå ser han flammene stå ut av taket av det kjente bygget. Spiret har allerede kollapset, og deler av taket er borte.

Han vil følge nyhetssendingene utover kvelden.

– Jeg har ikke hørt at noen har blitt skadd. Men selv om det tilsynelatende ikke er noen døde, så gjør dette nesten like vondt som terrorangrepene, sier han.

BENOIT TESSIER / X02011

Har tatt alle barna med

Notre-Dame betyr mye for mange franskmenn, også for Liautaud personlig. Det er et flott bygg, og mye mer enn en kirke, sier han.

– Det er en del av vår kulturarv som er nesten 1000 år gammel. Det er et kunstverk fra middelalderen, sier han.

Han har tatt alle tre barna sine med for å Notre-Dame i Paris. Nå håper han at mest mulig blir reddet.

– Det hadde vært utrolig om de klarer det, men det ser ikke så bra ut.

PRIVAT

– Dette er skrekkelig

Kjersti Fløttum er fransk konsul i Bergen. Også hun har fulgt TV-bildene av den voldsomme brannen.

– Dette er skrekkelig. Det berører meg veldig, sier Fløttum til BT.

Hun har mange venner i Frankrike og er veldig knyttet til Paris, sier hun.

– Det er bare forferdelig, jeg føler med alle franskmenn. Vi vet ikke enda hvor mye som er ødelagt, men brannen ser voldsom ut, sier hun.