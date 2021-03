Avslutter redningsaksjonen i Øygarden

Det var Johan Jarle Harald Dale (70) som ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra fisketur med båten sin.

Det har vært en stor aksjon, med frivillige som har bidratt fra land. Foto: Tuva Åserud

I 18.30-tiden torsdag kveld ble redningsaksjonen i Øygarden avsluttet, etter at Johan Jarle Harald Dale (70) ble meldt savnet onsdag formiddag.

– Vi er i ferd med å avslutte. Vi har konferert med leger, og endrer dette fra å være en redningsaksjon til å være søk etter antatt omkommet, sier redningsleder Per Hognaland ved Hovedredningssentralen til BT like før kl. 19.00.

– Vi har vurdert mulige scenarioer, både at mannen er i sjøen, og at han kan ha kommet seg opp på en holme. Men anser ikke lenger at det er håp om å finne han i live.

– Går over i ny fase

Hognaland sier det har vært en stor aksjon, og at området der båten kan ha drevet har blitt grundig gjennomsøkt.

– Hadde båten vært i orden, hadde vi funnet den. Nå er hovedantakelsen at båten har gått ned, sier han.

De pårørende er varslet, og har samtykket til at navnet frigis. Politiet overtar nå søket.

– Nå går letingen over i en ny fase, sier Hognaland.

Redningsskøyten «Utvær» var ute og lette torsdag. Det var fortsatt krevende værforhold. Foto: Hugo Leirvåg

Forsetter søk fredag

I tillegg til fly og helikopter, har et tosifret antall båter deltatt i aksjonen. 75 personer fra Røde Kors og Norsk folkehjelp har bidratt i søket fra land sammen med 18 hunder fra Norske redningshunder, forteller innsatsleder Øystein Magnussen.

– Vi har søkt i et ganske stort område, flere ganger. I dag har vi undersøkt en del holmer og skjær vi ikke har kommet ut til tidligere på grunn av vanskelig vær.

Magnussen forteller at mannskap har plukket opp mye drivgods og gjenstander, men ingenting med tilknytning til Dale. Ressursene blir nå trukket ut av området.

Vil bruke ROV

Vest politidistrikt ved Askøy og Øygarden lensmannsdistrikt vil i morgen planlegge videre søk, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Det kan være aktuelt å bruke ROV i søket fremover, sier Magnussen, dersom været tillater det. En ROV et lite undervannsfartøy som kan fjernstyres. Gjennom kamera og sensorer på fartøyet vil ROV-piloter kunne danne seg et bilde av hva som eventuelt finnes på sjøbunnen.

Både profesjonelle og frivillige letemannskaper har bidratt i søket fra land. Foto: Tuva Åserud

Dro ut onsdag morgen

Onsdag morgen dro Dale ut for å trekke garn uten Blomvåg. Pårørende ble bekymret da han ikke kom tilbake, og meldte han savnet samme formiddag.

Båten, som har brunt styrehus og er på 24 fot, ble også meldt savnet.