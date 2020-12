Bilmiljøet stiller opp for Elisabeth

Dei har laga rebusløp og no skal ein Mustang auksjonerast bort. Alt for å skaffa pengar til behandling i utlandet for kreftsjuke Elisabeth Thomassen (40).

Sigrid Johanne Flaterås (til v.) er med å samla inn pengar for at Elisabeth Thomassen (bak) skal få hjelp mot kreften. Foto: Kaj Alver