Hun skal ha blitt voldtatt på en fotballcup. En melding fra en venninne fikk henne til å varsle.

Denne uken må en mann i 50-årene forklare seg i Bergen tingrett om hva som skjedd under Norway Cup for over 15 år siden.

Advokat Beate Hamre er bistandsadvokat til den fornærmede kvinnen. Statsadvokat Trond Høvik er aktor i saken. Ørjan Deisz