Rottene overtok huset: – Sjelden vi ser så alvorlige angrep. Lukten som møtte oss, er vanskelig å glemme.

Rottene som krøp inn i rekkehuset i Åsane overtok hele boligen og gjorde huset ubeboelig. Rehabiliterte hus er et tilbakevendende problem, sier skadedyrekspert.

Ledelsen i Stemmehaugen Borettslag har hatt en stri tørn med å stoppe skadedyrproblemet. Styreleder Åge Skår (til h.) og nestleder Kristian Sæther Rekk (til v.) har jobbet med det omfattende oppryddingsarbeidet og gjennomført sikringstiltak mot rotteplager. Skadedyrbekjemperne Sondre Storli (nummer to fra v.) og Sjur Atterås (nummer tre fra v.) jobber i Anticimex. Foto: Tor Høvik

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Eierne hadde vært bortreist en tid, og da slektninger skulle se til boligen, slo de alarm.

Skadene viste seg å være så alvorlige at store deler av gulv, vegger og isolasjon må rives før boligen kan bygges opp igjen.

Rotteangrepet førte til et omfattende arbeid for ledelsen i Stemmehaugen Borettslag.

– Vi vet jo at problemer med rotter og mus ikke er uvanlig verken i borettslag eller annen bebyggelse i Bergen. Vårt borettslag fikk oppleve det ekstra sterkt, sier styreleder Åge Skår.

Nå har rydde- og sikringsarbeid pågått i nesten ett år. Forsikringsselskapet har tatt en del av kostnadene, men borettslaget selv har hatt over 700.000 kroner i utgifter for å få bukt med problemet.

Andre vedlikeholdstiltak

– Vi skulle gjerne ha brukt disse pengene på annet vedlikehold, men dette har vært nødvendige tiltak, sier Skår.

Det har vært en krevende sak for borettslaget med 60 rekkehus sentralt i Åsane.

Mange rotter er fanget i feller av denne typen. Foto: ANTICIMEX

Trolig har rottene kommet seg inn fra kloakken, krøpet langs rørsystemet, og deretter gnagd seg gjennom hulrom og kledning i veggene og inn i rom i huset.

Der har de trolig hatt tilgang til mat og drikke, og klart å etablere seg.

Rottene har gnagd på treverket og på det elektriske anlegget, og lagt fra seg avføring.

– Sjeldent stort angrep

Skadedyrbekjemper Sjur Atterås i Anticimex har hatt mange turer til borettslaget de siste månedene.

– Det er veldig sjelden vi ser et så alvorlig rotteangrep. Den lukten som møtte oss, er vanskelig å glemme, sier Atterås.

Da huset ble fraflyttet og skadedyrbekjemperne fikk bygningen for seg selv, fikk de gjennomført de tiltakene de mente var nødvendig.

– På et tidspunkt bar vi ut Rema 1000-poser med opp til ti rotter som vi fanget i fellene vi satte i huset, sier Atterås.

I tillegg til skader på treverket og det elektriske anlegget, var det luktskader etter urin som har trukket inn i treverket.

Nå er huset avstengt.

– Ingen kan klandres

Styreleder Åge Skår er opptatt av at ingen kan klandres for situasjonen.

– Det er ikke tvil om at ett hus har vært kilden, men utfordringen har vært at det har stått ubebodd over en tid. Dermed har rottene fått etablere seg, sier Skår.

– Huset ligger i en rekke med naboer på alle kanter. Er naboene berørt?

– Rottene har beveget seg sidelengs, men naboer har ikke hatt i nærheten av slike problemer som huset der rottene kom seg inn. Det har vært ett tilfelle der rotter har gnagd over en slange til en vaskemaskin, og noe ødeleggelser på listverk. Men her har skadedyrbekjemperne vært tidlig ute, og stoppet problemet før det fikk utvikle seg, sier Skår.

Fakta Tips og råd utendørs Man kan minske risikoen for å få rotter i huset med følgende tiltak: Tett hull i bakken.

Sett metallnetting på hull og ventiler. Maskestørrelsen bør være på 5 mm.

Fjern busker og planter som vokser langs veggen.

Hold gresset kort.

Fjern klatreplanter langs vegger.

Ikke stable ved eller utemøbler langs husveggen.

Ikke mat fugler. Dersom du ønsker å mate fugler sørg for å fjerne rester på bakken regelmessig.

Ha lokk på søppeldunker. Kompost settes lengst mulig vekk fra huset.

Hold det rent under balkonger og altaner. Nedfallsløv er gode hjemmesteder for rottene. Kilde: Anticimex Les mer

For Stemmehaugen Borettslag har det vært en stor læreprosess å få skadeproblemene så tett inn på livet.

– Den viktigste lærdommen er å varsle tidlig. Det er viktig å unngå at rotter får etablere seg, og får mulighet til å formere seg i huset.

Dernest har styret bidratt med informasjon om håndtering av avfall.

– Vi har oppfordret til forsiktighet med å mate fugler og å unngå trær og buskvekster opp etter husveggene. Hus skal være sikret med musebånd under kledning langs grunnmur, men skadedyr kan finne vei inn i hus ved å klatre på busker og trær, sier Skår.

Elektriske rottefeller

Borettslaget har nå også leid inn elektriske rottefeller som er plassert i kloakksystemene. Her er det i høst fanget 400 rotter.

– Vi har ment det var nødvendig som et forebyggende tiltak. I tillegg har vi gjort spesielle sikringstiltak i seks av husrekkene, sier Skår.

– Regner du nå med at borettslaget har kontroll med situasjonen?

– Vi er komfortable med de tiltakene som er gjennomført. Pengene som er brukt regner jeg som investeringer i god trivsel i borettslaget. Vi måtte kvitte oss med et problem som skapte bekymring, sier Skår.

Skadedyrbekjemper Sjur Atterås i Anticimex sier de har mange saker med skadedyrproblemer i borettslag i Bergen.

– Svært ofte er det slik at beboere mener de hører lyder og opplever et problem. Når vi sjekker er det ofte ingenting – kanskje bare lyden av en fugl på taket. Men i akkurat denne saken har vi avdekket et problem, sier Atterås.

Daglig leder Helge Ivarsøy i Cytox ,som også driver skadedyrbekjempelse i Bergen, mener rotter kan gjøre større skader på hus enn før.

Han synes det er vanskelig å gi et godt svar på om det er flere eller færre rotter enn før, men ser at rotter kan gjøre større skader på hus nå.

Kostbare skadedyrangrep

I snitt koster et skadedyrangrep rundt 60.000 kroner, viser tall forsikringsselskapet Frende presenterte i fjor. De verste skadene kan koste flere millioner.

Et tilbakevendende problem er rehabiliterte hus.

– Nordmenn er verdensmestre i oppussing. Men når man bygger om kjellere og isolerer med varme der det før var en kaldkjeller, legges det også til rette for rotter. De søker mot tørre og varme rom. Når en kjeller er blitt isolert med vegger og tak som er lektet ut, og med varmekabler i gulvet, blir kostnadene med å drive ut skadedyr høyere, sier Ivarsøy.

Huseierens plikt om bekjempelse av skadedyr som rotter er nedfelt og regulert i Forskrift om skadedyrbekjempelse.

– Her har man også begrenset hvilke tiltak huseiere selv kan gjøre. Mange spør oss om rottegift, men det er det for lengst forbud mot å bruke for privatpersoner. Nå brukes ulike former for rottefeller. Men det viktigste er at huseiere gjør sikringstiltak før man kommer dit, sier Ivarsøy.

Bergens Tidende har vært i kontakt med slektningene til eierne av huset. De henviser til borettslaget for kommentarer.