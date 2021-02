– Jeg så mellom 100 og 200 døde fisk

Forsker tror hestmakrellen ikke tålte ferskvann.

Dette bildet ble tatt i sjøen ved Tysnes lørdag, ifølge fotografen. Foto: Magne Ivar Fauskanger

Magne Ivar Fauskanger bor på Onarheim på Tysnes. Lørdag gikk han langs sjøkanten og ble overrasket da han så mange døde fisk.

– Jeg så mellom 100 og 200 døde fisk og ringte Fiskeridirektoratet, forteller han.

Også politiet fikk melding om døde fisk, men fra Os.

– Vi vet at det er mye død og halvdød fisk i Bjørnfjorden. Fiskeridirektoratet er varslet, sier Per Algrøy, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

Åse Møller-Hansen fant 17 døde fisk i Mobergsvika lørdag. En annen person melder om død fisk også i Vargavågen, skriver Os & Fusaposten.

Åse-Møller Hansen forteller at hun så 17 døde fisk i Mobergsvika. Foto: Åse Møller-Hansen

Har en teori

BT har vært i kontakt med Fiskeridirektoratet som opplyser at de er kjent med saken. Kommunikasjonsdirektør Anette Aase opplyser at de ikke har rykket ut.

Leif Nøttestad er seniorforsker ved Havforskningsinstituttet. Han bekrefter at bildene BT har mottatt er av død hestmakrell. Den er en god matfisk, som er spesielt ettertraktet i Asia.

Nøttestad understreker at han ikke har et eksakt svar på hvorfor så mye fisk har dødd, men han har en teori:

– Vi har bak oss en lang og kald periode som har kjølt ned sjøen. Det har vært nesten vindstille, og det har ført til sjiktning eller lagdeling av vannmassene. Over tid har det blitt skilt ut et lag med nesten rent ferskvann mot overflaten. Det fryser ved null grader og finnes i det øverste vannlaget over det tyngre salte sjøvannet, sier Nøttestad.

Her er to av mange døde fisk funnet på Tysnes lørdag. Foto: Magne Ivar Fauskanger

– En dødsfelle

Han tror at hestmakrellen kan ha kommet opp i et ferskvannslag og dødd som følge av at den ikke har tålt overgangen fra saltvann til ferskvann.

– Det er nok en dødsfelle for hestmakrell om de svømmer inn i vannmasser som både er veldig kalde og inneholder veldig lite salt, sier Nøttestad.

Han opplyser at det er mange saltvannsfisker som ikke tåler ferskvann.

– Derfor tror jeg at dette kan være et sannsynlig svar, men jeg må få understreke at dette kun er en hypotese, sier Nøttestad.

– Hvorfor er det bare funnet hestmakrell og ikke annen død fisk?

– Det kan jeg ikke svare på, men det kan ha med at adferden til hestmakrell, som muligens søker høyere opp i vannsøylen deler av døgnet, enn andre fiskearter om vinteren. Vanligvis vil jo slik adferd være ufarlig for hestmakrell, men ikke slik situasjonen har vært nå i vinter.

Et sikkert svar krever nærmere undersøkelser av både fisken og sjøen, ifølge forskeren.