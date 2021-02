255 beboere har signert opprop i borettslagskonflikt: – Vi er svært bekymret

– Beboere ligger søvnløse, sier Hjørdis Dahle og Lilly Ekroll. Nå krever over 250 beboere at styret i et av Norges største borettslag går av.

