Exodus

Hva skjer når du er med i et altoppslukende, kristent miljø, men begynner å tvile? Hør historiene til de som meldte seg ut.

EP. 140 MINPublisert: 28. Sep 1:6 Svein Åge Som ung begynner Svein Åge Slettetveit i en menighet i Oslo, der hans talent for musikk og dans blir oppdaget. Ingen vet at han bærer på en hemmelighet. Da dobbeltlivet hans blir avslørt, får Svein Åge klar beskjed om at hvis han ikke omvender seg, er han på vei ned i avgrunnen. Abonner for å lytte Logg inn Allerede abonnent?

EP. 256 MINPublisert: 28. Sep 2:6 Tor Håkon og Beate For første gang forteller Tor Håkon og Beate Eiken om hvorfor de forlot Levende Ord. Sortien til ungdomspastorparet utløser en maktkamp i Norges mest fremgangsrike menighet. Mange år senere kommer et nytt vendepunkt for ekteparet Eiken, da datteren betror dem en hemmelighet. Abonner for å lytte Logg inn Allerede abonnent?

EP. 337 MINPublisert: 28. Sep 3:6 Birgit Birgit Frantzen har en fin ungdomstid i Kristkirken i Bergen, men etter hvert begynner hun å tvile på om Gud fins. Hun går gjennom en eksistensiell krise, men å snakke om tvil er vanskelig både innenfor og utenfor menigheten. Abonner for å lytte Logg inn Allerede abonnent?

EP. 436 MINPublisert: 28. Sep 4:6 Jonas Jonas Brenna føler ikke at han passer inn noe sted før han finner sin gjeng i en kristen menighet på Østlandet. Der er han helt til helvetet blir et hett tema på et ungdomsmøte. Abonner for å lytte Logg inn Allerede abonnent?

EP. 535 MINPublisert: 30. Sep 5:6 Ingrid Med iver og stor tro blir Ingrid Reite Christensen leder i Norges mest trendy menighet. Hun oppdager snart at det er vanskelig å nå opp til standardene der, som også innebærer hodedekke for kvinner. Da hun begynner å stille spørsmål, er veien kort til utestengelse fra menigheten. Abonner for å lytte Logg inn Allerede abonnent?

EP. 647 MINPublisert: 28. Sep 6:6 Leif Leif Haaland er ungdomsleder i en menighet som har innendørs skatehall og et levende musikkmiljø. Å utforske sex før bryllupsnatten er utelukket, og de unge får fasitsvar på det aller meste. Leif oppdager etter hvert at svarene ikke fungerer for han, og til slutt gir kroppen hans beskjed om at han må ut. Abonner for å lytte Logg inn Allerede abonnent?

Har du spørsmål eller tips? Kontakt oss på henrik.svanevik@bt.no

Ønsker du å være anonym eller benytte annen kryptert varsling? Les mer om hvordan du kan tipse oss sikkert her.

Elisabeth Kleppe Produsent og journalist, Aldeles

Yngve Sætre Lyddesign, klipp og miks, Duper studio

Isak Wingsternes Klipp og lydopptak, Duper studio

Martin Smoge Musikk

Henrik Svanevik Prosjektleder, Bergens Tidende

Tonje Aursland Journalist, Bergens Tidende

Tord Torpe Illustrasjoner og animasjon

Nicolai Rosdahl Tellefsen, Julia Miodyńska, Gustav Utterheim og Sindre Holm Design og utvikling