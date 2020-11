– Vanligvis pynter vi i slutten av november, men for to uker siden så vi på nyhetene at islendingene hadde begynt å henge opp lys på grunn av korona-situasjonen. Det syntes vi var en fin ting å gjøre, og ærlig talt synes jeg det er en veldig god idé å lyse opp november også. Vi begynner gjerne like tidlig neste år, sier Liselotte Wiemann.