Bergen kommune fikk 1,6 millioner i bot for sikkerhetshull i datasystemet. Den vil de ikke betale.

Bergen kommune har i dag svart på Datatilsynets varsel om gebyr i elevsaken. Kommunen beklager hendelsene som medførte at saken oppsto, men mener at den varslede reaksjonen fra Datatilsynet er for streng.

– Etter grundige juridiske vurderinger mener kommunen det ikke er grunnlag for pålegg eller overtredelsesgebyr og at en irettesettelse bør være den strengeste reaksjonen fra Datatilsynet i denne saken, skriver Bergen kommune i en pressemelding.

I desember ble det klart at Datatilsynet ga Bergen kommune en bot på 1,6 millioner kroner.

Saken begynte våren 2018 da en 7.-klassing fant et sikkerhetshull med passord og andre personopplysninger til 35.000 elever og foresatte i bergensskolen.

Han varslet Bergen kommune. Da ingenting skjedde, sendte han ut en falsk e-post i rektors navn. Dette anmeldte kommunen til politiet.

Like etter kom fem politifolk på døren til familien og beslagla guttens selvbygde datamaskin og skole-PC.