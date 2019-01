En kvinne ble påkjørt av Bybanen i Kaigaten.

Personen skal være tatt hånd om og befinner seg inne på Bybanen, opplyste 110-sentralen på Twitter tidligere i ettermiddag.

– Vi fikk melding om ulykken klokken 15.33 via AMK og rykket ut. Men underveis fikk vi beskjed om at ingen var fastklemt, og at politi og ambulanse var fremme på stedet før oss, sier vaktkommandør Jan Ove Haga ved 110-sentralen.

Påkjørselen skjedde ved gamle bygget til Sparebanken Vest i Kaigaten.

Tor Høvik

Operasjonsleder Per Algrøy i politiet sier at personen som er påkjørt blir beskrevet som en ung jente.

– Hun skal være tilnærmet uskadet. Hun har skader i et kne, sier operasjonslederen.

Kvinnen er kjørt til legevakten for undersøkelse.