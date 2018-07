Tre ungdommer har tilstått å ha satt fyr på Framohallen.

Onsdag 4. juli klokken 05.51 rykket brannvesenet ut til brann i Framohallen i Fyllingsdalen.

Det ble først varslet om at det brant i noen paller, men det viste seg seinere at det dreier seg om åpne flammer og røyk fra takkonstruksjonen.

Det var ingen personer i bygget. Politiet har siden etterforsket saken. Torsdag hadde de tre ungdommer inne til avhør.

– De har erkjent å ha forårsaket brannen og er siktet for skadeverk, sier Monica Johannesen Mørk, sjef ved Bergen Vest politistasjon.

Taus om etterforskning

Ungdommene er i alderen 17 til 19 år, ifølge stasjonssjefen. Hun opplyser at de er siktet for skadeverk. Mørk ønsker ikke å opplyse hva som ledet politiet til de tre. Det var kamera på hallen, men om det fanget de tre, er usikkert.

– Det eneste jeg kan si er at deres navn har fremkommet gjennom etterforskningen.

– Hva har de forklart?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Løslatt etter avhør

– Hvorfor har de gjort dette?

– Det ønsker jeg heller ikke å svare på. Det eneste vi nå går ut med er at de har tilstått å ha stå bak brannen, svarer Johannesen.

Hun ønsker ikke å opplyse hvilket forhold de tre har til hverandre. De ble torsdag løslatt etter avhør.

Både politi og brannvesen fikk raskt mistanke om at brannen kunne være påsatt ettersom brannen startet i noen paller som sto utenfor hallen.

Til BT uttalte politiet at de holdt alle muligheter åpne, og at mistanken om påtenning er en av flere teorier.

– Det jeg kan si er at vi har sikret oss videoovervåking fra stedet, og den blir nå gjennomgått, sa Andreas Hagenes, etterforskningsleder i Bergen Vest politistasjon til BT samme dag som brannen startet.

Siden den gang har altså politiet kommet frem til de tre ungdommene som har erkjent å ha satt fyr på Framohallen.

Glad saken er oppklart

Brannmann Morten Garfield er håndballtrener for Fyllingen, og måtte selv delta i slukningsarbeidet i sin egen treningshall.

Han er først og fremst glad for at politiet nå har funnet ut av hvem som forårsaket brannen.

– Men jeg må jo si det er trist at noen ungdommer ikke har andre ting å gjøre, sier Garfield.

Vidar Gjesdal er daglig leder i håndballklubben FyllingenBergen. Han er glad for at politiet har løst saken.

– Jeg er glad dette er oppklart. Nå handler det bare om å få hallen i stand så raskt som mulig så alle kan bruke den igjen, sier Gjesdal.

Håndballspillerne har nå sommerferie, men treningen starter opp igjen 25. juli. Da skal de trene i Haukelandshallen – noe som har vært avtalt lenge på grunn av planlagte oppgraderinger i Framohallen.

– Vi kommer til å miste noen hjemmekamper i starten av sesongen, men det kan vi leve med. Dette er mye verre for ungene som trener der til daglig, sier Gjestdal.

Like etter brannen ble kjent, snakket BT Junior med Fyllingen-spilleren Emma, som da var med laget på Partille cup i Göteborg. Hun tenkte dette om at brannen kunne være påsatt:

– Jeg synes det er utrolig dumt at det finnes folk som har lyst til å ødelegge for så mange. Det er tross alt et sted vi kommer for å gjøre det vi elsker, sier Emma.