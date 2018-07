Uvêret kom overraskande på mange tysdag ettermiddag. Lynnedslag har forårsaka fleire skogbrannar, i tillegg har det vore kraftig nedbør og vind fleire stadar.

Terje Birkeland i Alarmsentralen Sogn og Fjordane opplyser til BT klokka 16.20 tysdag at brannvesenet i fylket for augneblinken driv med sløkking av to skogbrannar som følgje av lynnedslag.

I Fresvik i Vik kommune har ein skogbrann sannsynlegvis brent ut av seg sjølv. Brannvesenet held den likevel under observasjon.

– Det ryk framleis i området og brannen kan fort ta seg opp igjen med litt vind, seier Terje Birkeland, vaktleiar på Alarmsentralen i Sogn og Fjordane.

På Skjolden i Luster kommune kalla dei inn skogbrannhelikopter for slukke ein aktiv skogbrann i ulendt terreng.

– Skogbrannhelikopteret har begynt sløkkinga, og det har hatt god effekt, opplyser Birkeland klokka 18.06 tysdag.

Skjermdump frå Yr

– Eg håpar det ikkje det blir fleire brannar i kveld. Men vi er forberedt på alt. Spesielt når det er torevêr kombinert med tørke, seier vaktleiaren.

PRIVAT

– Har aldri opplevd slikt vêr før

I Nordfjord kom uvêret overraskande på mange, deriblant Janne Helen Hogrenning Eiming, som var på Sande Camping i Stryn kommune da himmelen opna seg.

– Eg har aldri opplevd eit så raskt og kraftig uvêr, seier ho

– Det var eit kortvarig, men kraftig vêr. Torebyger, lyn, kraftig vind og bølgjer kom plutseleg inn over campingplassen. Og like raskt vert det stille, seier Eiming.

Store lokale forskjellar

Ina Ynnesdal, meteorolog i Storm, opplyser til BT at det vil bli tidvis kraftig nedbør og torevêr i Sogn og Fjordane og Hordaland på tysdag og onsdag. Det vil bli store lokale forskjellar.

– Det er uklart kor ein kjem til å få store byger og tore, og kor ein får mindre nedbør, seier meteorologen.

Vêret er bevegar seg i retning nord-nordvest. Torevêret er venta å bli verst i indre strøk på onsdag.

Meteorologen fortel at det vil regne mykje på kort tid.

– Det vil kunne opplevast som ekstremt, men regnet vil ikkje vare lenge, seier ho.

– Denne typen nedbør er heilt vanleg etter lange varmeperiodar.

Regnet er ifølgje meteorologen forventa å gje seg til torsdag.

Ustabil atmosfære

Ynnesdal forklarar at ein kaldfront frå Nordsjøen er på veg inn frå vest og kolliderer med den varme lufta på fastlandet, noko som førar til ein ustabil atmosfære med stor fare for tore.

– Tore i Bergen

Vêret bevegar seg i retning nord-nord-vest.

– Det er risiko for torevêr i Bergen i kveld. Det er aktive torebyger sør for Bergen no, som bevegar seg nordover, seier Ina Ynnesdal i Storm til Bergens Tidende klokka 16.