Fylkesvaraordfører Pål Kårbø har fått nok av KrFs «ørkenvandring i samarbeidspørsmålet» og melder overgang til Høyre. Samtidig opplever partiet på ny medlemsflukt som følge av homofilisaken.

- Jeg har malt hus i sommer. Det er en god måte å tenke på, sier Pål Kårbø.

Han forteller at det var et spørsmål som kvernet oppe i hodet hans mens han sto i stillaset og lot malerkosten fare. Var han etter 20 år i fylkestinget fortsatt motivert for å gjøre en innsats i partiet?

Da siste strøk med hvitmaling var kommet på huset var konklusjonen klar.

– Det er bedre at jeg trekker meg nå enn at jeg vinner en førsteplass i nominasjonskampen og så trekker meg, eller om jeg skulle tape en førsteplass og være sur, sier Kårbø.

Alley, Ned / NTB scanpix

Lei av samarbeidsvegring

KrFs fremste politiker i fylkestinget har brukt helgen på å varsle sine partikollegaer om beslutningen. Det er ikke den første negative beslutningen de får denne uken. Torsdag ble det kjent at Elisabeth Leirgul, bystyrepolitiker i Bergen, melder overgang til Partiet De Kristne. Det samme gjør varaordfører Marita Moltu.

I motsetning til dem melder imidlertid Pål Kårbø overgang til Høyre.

– Jeg kjenner at KrFs nasjonale ørkenvandring i samarbeidsspørsmålet, og det et at en hele tiden ikke kan bestemme seg, tar på. Jeg mener de burde tatt det rommet og sikret landet en flertallsregjering. Jeg ser at de ikke klarer å ta en konklusjon, og da må jeg fokusere på min egen nominasjon, sier Kårbø, som ønsker å fortsette i fylkespolitikken.

– KrF-leder Knut Arild Hareide har varslet at partiet skal ta stilling til samarbeidsspørsmålet i høst. Er ikke dette da et merkelig tidspunkt å trekke seg ut på?

– Det er selvsagt et motargument mot å gi seg nå, men jeg har tatt en grundig runde med meg selv og funnet ut at jeg ikke lenger er motivert, sier Kårbø.

Bård Bøe

Venstredreing

Pål Kårbø var frem til i vinter fylkesleder for KrF i Hordaland. Der markerte han seg som en ensom forkjemper for at partiet skulle følge Venstres eksempel og gå inn i regjering med Fremskrittspartiet og Høyre. Han hadde håpet at hans etterfølger i Hordaland skulle bli Beate Husa fra Sund, men hun tapte mot den mer venstreorienterte Dag Sele fra Stord.

– Det er en del av trenden at kursen dreier seg mot venstre, sier Kårbø, som forteller at det var på dette tidspunktet at han for alvor begynte å kjenne på motivasjonsproblemer.

– En har sett over tid at meningsmålingene og valgresultatet bare har gått en vei. Vi er i strid med mange av våre velgere. Når en ikke er villig til å korriere kursen, så blir konsekvensen at jeg melder meg ut, fortsetter Kårbø.

– Du ble selv varaordfører for tre år siden ved å samarbeide med venstresiden. Hvorfor var du ikke like tydelig da?

– Det er en del paradoks i politikken, og det må jeg stå for. Men det er også litt annerledes i fylkespolitikken. Her er det et valgteksnisk samarbeid.

Paul S. Amundsen

Masseutmeldelse

– Elisabeth Leirgul begrunnet sin utmeldelse med at det ikke lenger er plass til verdikonservative i partiet. Er du enig med henne i det?

– Jeg oppfatter meg selv som verdikonservativ, og jeg skjønner hva hun sier. Det som skjer nå er et alvorlig varsel for partiet her vest. Det blir oppfattet som at en sakte, men sikkert, glir i en del merkesaker.

En av de sakene han tenker på skjedde forrige helg. Da viet partet familiepolitiske talsperson, presten Geir Jørgen Bekkevold, partiets informasjonssjef Mona Høvset og hennes kvinnelige partner.

Erlend Kjærnsrød, politisk rådgiver for partiet, opplyser til BT at rundt 30 personer meldte seg ut av KrF i forrige uke på grunn av denne saken, mens Sondre Olsen, fylkessekretær for KrF i Hordaland, forteller at det har kommet rundt fem utmeldelser lokalt.

– Dette er nok et eksempel på at partiet scorer selvmål. En sier en ting og gjør noe annet. Jeg snakker med mange velgere som uttrykker stor frustrasjon, sier Kårbø, som også uttrykte seg svært kritisk da Knut Arild Hareide gikk i tog under Oslo pride.

KrF-leder Knut Arild Hareide har uttalt til avisen Dagen at Geir Jørgen Bekkevold foretok vielsen som privatperson og at partiet fortsatt er klar på at ekteskapet skal være mellom mann og kvinne.

Usikker på Hareide

– Trenger KrF en ny leder for å løfte seg?

– Kanskje. En må i alle fall våge å ta det veivalget.

– Hvem har du tro på?

– Jeg tror Kjell Ingolf Ropstad blir et viktig navn fremover. Men Knut Arild Hareide er en fantasisk person. Har gjort et heroisk innsats for partiet, og nå skal jeg slutte å kommentere forholdene i KrF.

– Du er kritisk til at KrF går i liberal retning i for eksempel ekteskapsspørsmålet. Det blir neppe lettere for deg i Høyre?

– Det er jeg klar over. Det er en del paradokser rundt denne beslutningen.

Ønskes velkommen i Høyre

I Hordaland Høyre er de glad for Kårbøs beslutning. Fylkesleder Tom Georg Indrevik understreker samtidig at dette ene og alene er Kårbøs avgjørelse.

– Høyre sier alltid velkommen til dem som kan identifisere seg med oss, om de er profiler eller ikke.

Kårbø beskriver han som en dyktig og hyggelig politiker som har gjort en god jobb for Hordaland og KrF i fylkespolitikken.

Leder av nominasjonskomiteen, Nils Marton Aadland, sier de har registrert at Kårbø er på vei ut av KrF og ønsker seg inn i Høyre.

– Han har signalisert at han vil bidra i fylkespolitikken, og det er et signal nominasjonskomiteen må ta med seg i vårt videre arbeid.

Aadland sier komiteen møtes 22. august, og han regner med Kårbø blir et tema på det møtet.

– Kårbø er en dyktig politiker, det er det ingen tvil om. Men jeg vil ikke spekulere i hvilken plass han kan få på listen. Det er noe vi må drøfte inngående.