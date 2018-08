25-åringen ble stukket flere ganger i bakhodet og hadde kutt i armen. Politiet undersøker om mistenkte kan ha vært del av en større gruppe.

Politiet fikk melding om hendelsen i Neumanns gate i Bergen sentrum litt etter klokken 03.30 natt til onsdag.

– Da vi kom frem til stedet, så vi at en mann var stukket med kniv flere ganger og blødde mye. Han var livstruende skadet, og det ble satt i gang førstehjelp med en gang, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.

– Potensielt dødelige

Ifølge politiet skal det hele ha startet med en krangel mellom flere personer inne på utestedet Brukbar i Håkonsgaten. Krangelen skal ha fortsatt i Neumanns gate, der en person skal ha trukket kniv og stukket 25-åringen.

– Han hadde flere kutt i bakhodet og et kutt i armen. Stikkene var potensielt dødelige, men han fikk kjapp behandling. Han var bevisst da han ble kjørt til sykehus.

Politiet anser foreløpig saken som en grov kroppsskade. Onsdag ettermiddag opplyste Helse Bergen at den knivstukne slapp unna med lettere skader.

Brukbar hadde en vakt fra Securitas på jobb frem til klokken 03, da utestedet stengte.

– Han sto i døren og har ikke fått med seg at det har skjedd noe inne i lokalet eller utenfor. Vakten har fortalt meg at det var en helt vanlig tirsdagskveld med god stemning, sier Dennis Hallberg, administrativt ansvarlig for vaktplaner og drift ved utestedet.

En bartender han har snakket med fikk heller ikke med seg at det var noen krangel inne på utestedet. Hallberg forteller at politiet har fått med seg overvåkingsvideoen til nærmere analyse. Han legger til at knivstikkingen skjedde et kvartal borte fra utestedet og en halvtime etter stengetid.

– Rett inn i full fart

BT snakket onsdag med flere naboer i området. En kvinne som bor i Neumanns gate forteller at hun møtte en fullstendig avsperret gate da hun skulle hjem i 04-tiden natt til onsdag.

– Jeg fikk slippe inn etter en stund. Politiet sa jeg måtte gå langs fortauet, gå rett inn i full fart og bli der. De begrunnet det med at det var et åsted, og at gjerningsmannen ikke var tatt. Jeg så blodspor i gaten rett utenfor inngangsdøren, sier naboen.

Siv H. Didriksen bor i Håkonsgaten, et kvartal unna åstedet og i samme gate som Brukbar. Hun forteller at hun våknet av høy skriking en gang mellom klokken 03.15 og 03.25 natt til onsdag. Hun så ut og hørte at skrikingen kom fra et sted i nærheten av baren.

– Det er en del bråk her i helgene. Natt til onsdag er det veldig uvanlig. Jeg tenkte ikke så mye mer over det, før jeg hørte om knivstikkingen i morges. Men jeg aner jo ikke om det er noen sammenheng, sier Didriksen.

Politiadvokat Arne Fjellstad forteller at det heldigvis var en polititjenestemann på stedet som hadde spesialkompetanse på livreddende førstehjelp.

– Patruljen opplyste at det var mye blod og flere stikkskader. Politimannen var der før helse kom til stedet. Hans innsats kan ha bidratt til å redde livet til den knivstukne, sier Fjellstad til BT.

– Kan ha vært flere sammen

Fjellstad sier «ting tyder på» at den mistenkte knivstikkeren var i en gruppe med flere personer.

– Det er antydet at det var én kniv inne i bildet, men at det kan ha vært flere sammen på knivstikkerens side, sier politiadvokaten.

Politiet har ingen informasjon som tilsier at hendelsen var et gjengoppgjør. Fjellstad beskriver etterforskningen som omfattende og høyt prioritert.

– Vi driver med avhør og innhenter og analyserer tekniske spor.

Politiet har også opprettet en egen tipstelefon for saken: 40414612. Fjellstad sier alle observasjoner i det aktuelle tidsrommet – fra området Neumanns gate, Nygårdsgaten, Vaskerelven, baren Brukbar og Vestre Torggaten – kan være av stor interesse.

– Folk må bare ringe, så skal vi sortere tipsene som kommer inn.

Jakter gjerningsmannen

Flere patruljer ble satt inn i jakten på gjerningsmannen, som stakk fra stedet. Dette er signalementet politiet går ut med:

Rundt 165 centimeter høy

Kort, blondt fippskjegg

Kort hår

Hvit T-skjorte

Gikk muligens med dongeribukse

Mistenkte og offeret skal ikke ha kjent hverandre, så vidt politiet vet.

Overvåkningsbilder og avhør

Onsdag morgen var krimteknikere i Neumanns gate for å sikre spor og undersøke stedet.

– Vi håper overvåkningsbilder fra blant annet Brukbar skal hjelpe oss å finne gjerningsmannen, sa innsatsleder Ole Bjørn Sveen onsdag morgen.

Operasjonsleder Lars Geitle sier de etterforsker for fullt, med blant annet vitneavhør og sjekk av overvåkingsbilder.

– Den fornærmede er ikke livstruende skadet, og vi håper å få avhørt ham onsdag, sier Geitle.