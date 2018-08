Opprørt marsjerte Svein Ingvald Opdal ut i hagen mens han beordret konen til å ta dette bildet av ham.

– Hei, jeg er journalist i Bergens Tidende. Gjett tre ganger hva jeg skal snakke med deg om?

Svein Ingvald Opdal ler høflig i mobiltelefonen.

Etter at den 71 år gamle mannen la ut et nakenbilde av seg selv på Facebook, har han fått atskillig mer spalteplass og oppmerksomhet enn det kommunestyrerepresentanten for Miljøpartiet De Grønne i Kvinnherad vanligvis kan drømme om.

Protest

Sammen med konen og familien var han på ferie på familielandstedet utenfor Olden i Nordfjord, da han fant ut at han måtte protestere.

– Klokken var åtte om morgenen, da jeg gikk ned for å gå på do. Jeg har sovet naken hele mitt liv, utdyper Opdal, som opprinnelig kommer fra Tysnes.

Utenfor hyttevinduet oppdaget han et cruiseskip som lå ved kai. Dette var det syvende cruiseskipet han hadde sett i løpet av uken han hadde vært på hytten. Da toppet det seg for kvinnheringen.

Skjedde spontant

– Dette bildet er min reaksjon på at fjordene brukes som lekeplass for gigantiske cruiseskip og på hvordan vi behandler vår natur og nærmiljø, sier Opdal.

– Det at du snur ræven til, er det noen symbolikk i det?

– Nei, det var rent spontant. Konen min nektet å poste det på Facebook, så da la jeg det ut selv.

– Mye oppmerksomhet

– Så dette var impulsivt? Ikke noe du har planlagt og trent til på forhånd?

– Nei. Jeg har fått mye oppmerksomhet, men ingen seriøse, negative kommentarer. En kar mente dette kom til å ha motsatt effekt og øke cruisetrafikken. Men jeg har ikke tenkt å gjenta dette, beroliger Opdal.

– Vil konen din ha byline på bildet?

– Nei, det er hun ikke spesielt lysten på. Men hadde jeg ikke vært naken, hadde det ikke vært noen som hadde reflektert over denne protesten min. Da hadde ingen giddet å reagere, slår Svein Ingvald Opdal fast.

– Har du fått høre at du ser litt sprek ut?

– Ja, men det handler mest om gener. Jeg har trent før, sier 71-åringen, som tidligere var helse- og sosialsjef i Kvinnherad kommune.