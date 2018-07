Klokken 03.00 i natt våknet den svenske familien av et stort drønn samtidig som det ristet i campingvognen.

Sammen med foreldrene Hans Wegbrant (68) og Lillemor Nygren (67) har Hanna Wegbrant (34) vært på campingferie i Norge siden tirsdag.

Men natt til søndag tok campingturen en dramatisk vending, etter at familien hadde slått leir ved fylkesvei 103 ved Stavanes mellom Eidfjord og Kjeåsen i Hordaland.

Privat

Hamret på døren

– Det regnet ganske mye og lynte. I natt våknet vi av et kjempebrak og det skaket i campingvognen, forteller Hanna Wegbrant.

De forsto ikke hva som hadde skjedd. Men så begynte den tyske naboen i bobilen ved siden av å hamre på døren deres mens han ropte «Aus!».

Da de kom ut, så de at vannet fosset frem under campingvognen sammen med leire og stein. Raset var 20 meter bredt.

Vegvesenets entreprenør

– Voldsom flaks

– Da så jeg store steiner på størrelse med en halv bil en meter fra husvognen. Vi har virkelig hatt voldsom flaks, slår Hanna Wegbrant fast.

Faren hennes klarte å få start på bilen, men bilen hadde ikke kjørt mer enn to meter før den satte seg fast i leiren.

Familien fikk sitte på i en liten bobil som kjørte dem til Quality Hotell Vøringfoss i Eidfjord.

– Vi banket på døren og nattportieren åpnet og laget varm te. Han fant et rom og vi fikk ta en varm dusj, sier Hanna Wegbrant.

Etter den skremmende opplevelsen har det vært vanskelig å sove.

– Lengter hjem

– Når jeg står her og titter på omgivelsene, forstår jeg at vi har hatt så voldsom tur. Jeg gråt da vi kom inn på hotellet. Nå lengter jeg etter familien min. Mannen min og de to barna våre på to og fem år er hjemme i Eskilstuna, utdyper Hanna Wegbrant.

Familien har besluttet å avbryte ferien og kjører hjem igjen til Sverige søndag ettermiddag.

– Et under

– Det er et under at det har gått så bra. Men det er også en lærdom i dette. Den norske naturen er slik at vi ikke skal stille oss under en fjellside med campingvognen på et sted der det renner vann. Jeg vil være mer observant på hvordan fjellet ser ut i fremtiden, sier 34-åringen.

Hanna Wegbrant

Faren Hans Wegbrant forteller at han har vært på ferie i Norge femti ganger. Første gang han kom hit til landet, var sommeren 1958 da han var på ferie sammen med foreldrene sine.

– Etter først å ha fisket i Matre, kom vi hit til Eidfjord klokken halv fire på ettermiddagen lørdag, sier 68-åringen som bedyrer at steinraset ikke har skremt verken ham eller konen fra å feriere i Norge.

Gammelt rasområde

Da entreprenøren fra Vegvesenet søndag skulle få bilen og campingvognen løs fra raset, måtte den bakre delen av bilen løftes opp og dras ut fordi det var så store steiner som bilen og husvognen sto fast i, forteller han.

I ettertid har Hans Wegbrant fått vite at de hadde parkert på et gammelt rasområde.

– Entreprenøren som fikk buksert bilen løs, sier at vi har hatt utrolig flaks. Det er store steinblokker som har løsnet og en av steinene traff campingvognen, men den gjorde ikke noe særlig skade, understreker Wegbrant.

– Hadde englevakt

Lillemor Nygren forteller at steinraset har gitt henne en tankevekker.

– Vi hadde englevakt. Hadde de store steinene truffet campingvognen vår, så hadde vi ikke stått her i dag. Herregud, hvilken tur vi hadde, sier 67-åringen.

Hun hørte at det buldret mye fra elven, men tenkte ikke mer over det da de gikk til ro for kvelden.

Isolerte bygder

Raset på fylkesvei 103 ved Stavanes mellom Eidfjord og Kjeåsen har isolert flere bygder.

– De som bor inne i Simadalen og Kjeåsen kommer seg ikke ut ettersom veien er stengt og det ikke er noen omkjøringsmuligheter, sa trafikkoperatør Marianne Hove ved Vegtrafikksentralen søndag morgen.

En geolog har vært inne og vurdert området, og søndag ettermiddag begynner arbeidet med å rydde.

– Veien blir ikke åpnet i dag. Men entreprenøren skal undersøke om det er mulig å få ryddet såpass at turistene som er i området kan få komme seg ut med bilene sine, sier trafikkoperatør Morten Hansen ved Vegtrafikksentralen.

Ifølge Hansen jobber kommunen med å få i gang en kriseløsning med en båtrute for å hjelpe dem som nå er isolert.

Ordfører i Eidfjord, Anved Johan Tveit, bor i Simadalen som er uten veiforbindelse etter raset. Han er for tiden på ferie i Danmark og skal etter planen komme hjem igjen på tirsdag.

– Dette er et rasutsatt område, men ikke typisk om sommeren. Det er mange som parkerer langs veien, sier han.