– Jeg skjønner nesten ikke at jeg har debattert, jeg har jo bare vært ærlig, sier Sandtorv.

Dette er fjerde året på rad at arrangementet «Årets debattant» går av stabelen. Fredag kveld gikk Alexander Sandtorv, forsker i kjemi, foreleser og forfatter, av med hovedprisen som «Årets debattant».

– Jeg tror åpenheten inspirerer og skaper respons hos andre, forklarer Sandtorv.

I løpet av 2018 har Sandtorv blant annet skrevet om psykisk helse og homofili. Kriteriene for å bli «årets debattant» var følgende: Debattanten skal markere seg som en fri, uredd og tydelig stemme i debatten på Vestlandet.

Selv er han mest fornøyd med innlegget om mobbing med tittelen «Det var ikke min skyld at de sparket og slo». Han forteller at han fikk mye positiv respons på dette innlegget.

«Det vitner om personlig mot å stå frem på den måten skribenten gjør, og debattanten fremstår som et både tolerant og vidsynt menneske, uten at det fratar skribenten skarpheten og presisjonen i innleggene.» kommer det frem i juryens begrunnelse. – Denne prisen gjør meg enda mer klar over at dette er noe jeg bør gjøre. At jeg har noe å si, sier Sandtorv.

Personlige historier

– Det er viktig for oss at vi skal ha en god blanding av temaer, fra de store samfunnsspørsmålene til mer nære, folkelige debattene, sier leder for Liv Skotheim som er debattansvarlig i Bergens Tidende, og legger til at ikke alle vil skrive tradisjonelle innlegg.

– Personlige historier er også ekstremt viktige i samfunnsdebatten. Det er jo disse som gjør at vi forstår hva en debatt egentlig handler om, sier Skotheim. Sandtorv tror også at åpenheten hans inspirerer andre.

– Jeg får mye respons fra folk som har lest innleggene mine, og det synes jeg er veldig stas, forteller Sandtorv.

Ung debattant

– Jeg synes det var veldig skummelt i begynnelsen, men jeg mener det er viktig å fokusere på så viktige ting, forteller Ane Eikemo Osen.

Kveldens yngste prisvinner var Ane Eikemo Osen. Hun var 13 år da hun sendte inn et personlig innlegg om skolen sitt manglende fokus på psykisk helse.

– Det har vært mange komplimenter fra lærere og medelever, og det synes jeg er veldig gøy, sier hun.

Ane Eikemo Osen forteller at hun ønsker å motivere andre unge til å skrive.

– Jeg har lyst til å vise unge at hvis du tør å stå frem med din mening så blir du kanskje hørt, sier Osen.

Vestlandets største debatt

Vinneren av «Årets politiker» reiste den største politiske debatten i 2018.

– Det er ingen som har preget debatten på Vestlandet mer enn denne hordalendingen, sier politisk redaktør, Frøy Gudbrandsen.

Det var Knut Arild Hareide som stakk av med prisen som «Årets politiker».

– Jeg angrer på at jeg ikke satte i gang denne debatten før. Debatten var veldig bra for oss, og det var godt å møte folk som var tvers igjennom enig og uenig, sier Hareide.

Han sier at han gjerne vil bidra med debatt i fremtiden.

– Jeg tror det blir kjedelig med en flertallsregjering, så jeg skal nok klare å komme på noe, sier Hareide.

Hjem med to priser

Andrine Bruland vant to priser, for «Årets debattinnlegg» og «Årets leserpris». Hennes innlegg om foreldremøter og foreldres krav til skolen var fjorårets mest engasjerende tekst i Norge. Innlegget hadde over 900.000 lesere, med rundt 140.000 delinger, kommentarer og reaksjoner i sosiale medier.

– Jeg skjønner det ikke helt, men det er veldig stas, sier Bruland.

Juryen mener Bruland har en unik evne til å skape engasjement. «Skribenten skriver levende, personlig og evner å skape et stort engasjement i kommentarfelt og sosiale medier» heter det i begrunnelsen.

– Jeg vet at jeg kommer til å skrive mer i fremtiden, men jeg vet ikke helt om hva. Det spørs jo hva som provoserer meg, sier Bruland.

Alle prisvinnerne

Årets leserpris

Årets mest leste debattinnlegg sto Andrine Bruland for. Innlegget hadde 24. januar nådd 936.325 lesere.

Her er de nominerte i de ulike kategoriene med vinnerne uthevet.

Årets debattant:

Randi Førsund

Alexander Sandtorv

Biskop Nordhaug

Tor W. Andreassen

Årets politiker:

Reidar Staalesen

Carl Christian Grue Solberg

Marthe Hammer

Knut Arild Hareide

Juryens begrunnelse: «Årets prisvinner reiste den største politiske debatten i 2018. Det startet med en bok, og en påfølgende nasjonal debatt. Det er ingen som har preget debatten på Vestlandet og i BT mer enn denne hordalendingen. Takket være Knut Arild Hareide, har befolkningen fått et helt nytt innblikk i hvordan partipolitikken fungerer. Fylkesårsmøtene til KrF erstattet "gullrekken" på NRK.»

Årets unge stemme:

Ane Eikemo Osen

Nicolas Hannestad Christensen

Elise Gulestøl

Rena Akbar

Juryens begrunnelse: “Vinneren kritiserer skolen for manglende fokus på psykisk helse. Personen skriver godt og reflektert om hvordan det er å være ungdom i en digital verden. Som 13-åring merker skribenten det stadig økende presset skapt av sosiale medier, motebransjen og kjendiser, og påpeker problemer som spiseforstyrrelser, angst og depresjon blant unge. Debattanten skriver med et sterkt engasjement, stiller viktige spørsmål og krever at de voksne tar ansvar.»

Årets debattstarter:

Knut Christian Jansson

Andrine Bruland

Nils Gunnar Sjøberg

Helge Nicolaisen

Juryens begrunnelse: «Vinneren skrev et ærlig og modig innlegg om hvordan hun opplevde et foreldremøte på skolen der barna hennes går. Skribenten mener mange foreldre rett og slett krever for mye. Innlegget skapte enorm debatt nasjonalt. Skribenten skriver levende, personlig og evner å skape et stort engasjement i kommentarfelt og sosiale medier.»

Årets beste enkeltinnlegg

Tallak Rundholt

Fride Ørn

Knut Røneid

Gro Anette Virkesdal

Juryens begrunnelse: «Skribenten skriver beundringsverdig og modig om et komplekst tema som er vanskelig å skrive om. Ikke bare fordi det er tabubelagt og sårt, men fordi det kan være vanskelig å forstå. I kommentarfeltene er det mange som kjenner seg igjen i ensomheten debattanten beskriver. Innlegget gir et bredere perspektiv på ensomhet og beskriver hvordan en til tross for gode venner og familie likevel kan kjenne seg ensom. Dette er en reflektert tekst som ikke bare kan hjelpe en med å forstå mer om seg selv, men også om andre.»

Juryen

Juryen har bestått av Liv Skotheim, debattansvarlig i BT, Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i BT, forfatter Gunnar Staalesen og musiker Matias Tellez.

