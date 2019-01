Fredrik Andreas Dræge Hammarstrøm (34)

– På en lykkeskala fra 1 til 10 ligger livet mitt på en god 10-er nå. Det er fordi jeg er nygift med en jente som er helt topp, og i tillegg blir jeg ferdig utdannet anleggsgartner i april. Jobben passer godt for meg. Jeg bryr meg aldri om at været er dårlig, eller at jeg må stå på knærne hele arbeidsdagen. Det som gjelder, er å holde konsentrasjonen på topp hele tiden. Når du jobber, er det viktig at du ikke blir forstyrret av ting som skjer rundt deg. Jeg gleder meg til april, ikke mest fordi jeg får mer lønn, men fordi jeg da har fullført det som har vært mitt mål.