Mer enn ti allierte krigsskip inntar Bergen havn torsdag.

Fra torsdag morgen og gjennom helgen vil flere fartøy fra allierte land legge til kai i Bergen havn, opplyser Forsvaret i en pressemelding.

De kommende to ukene skal det gjennomføres maritime øvelser utenfor Bergen med allierte Nato-land. Over 14 overflatefartøy og ubåter samt luftfartøy som helikopter og mindre fly vil delta i øvelsen.

– Det er viktig at Nato kommer til Norge for å øve og trene. Dette gir oss muligheten til å øve med våre nærmeste allierte, samtidig som Nato får kunnskap om det å operere her hos oss, sier sjef for Marinen, flaggkommandør Ole Morten Sandquist i pressemeldingen.

Landene som vil delta i øvelsen, er Danmark, Frankrike, Tyskland, Polen, Nederland, Canada, og Spania.

Kommunikasjonssjef og kommandørkaptein Endre Barane i sjøforsvaret sier til Bergens Tidende at publikum vil merke lite til øvelsen.

– Det vil ligge mange fartøy til kai i Bergen havn i løpet av helgen, og det kan forventes økt flyaktivitet rundt Flesland. Utover dette vil det ikke være noe problem å ferdes verken på land eller til sjøs for sivile.

Områdene hvor øvelsen vil foregå er i Nordsjøen, fra Bergen til Sognesjøen, Bjørnafjorden, Sognefjorden, og Sotra vest.