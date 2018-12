To redningshelikoptre hentet opp mannskapet fra Austevoll-båten Northguider, som er i nød ved Hinlopenstredet nord på Svalbard. Båten ligger mot isen med slagside.

Hele mannskapet på 14 fra tråleren «Northguider» landet uskadet i Longyearbyen ved 17-tiden fredag ettermiddag.

Mannskapet ble plukket opp av Sysselsmannens to helikoptre i en krevende redningsoperasjon, skriver Hovedredningssentralen i en pressemelding.

Det var ned mot 20 minus og sterk vind i området ved havaristen. Tråleren som er hjemmehørende i Bergen har sterk slagside og har tatt inn vann.

Fisket da de mistet kontrollen

Det var like før klokken halv to fredag at fiskebåten sendte ut nødsignal helt nord i Hinlopenstredet.

Arne Birkeland er daglig leder i Opilio AS, som eier den drøye 50 meter lange tråleren Northguider.

– Jeg snakket med dem om bord for en liten stund siden. Det står bra til med alle sammen etter forholdene, sa han til Sysla klokken 14.30.

Alle de 14 om bord er norske.

Båten drev fiske da mannskapet mistet kontrollen over den.

Birkeland sier båten deretter drev mot land og ble liggende opp mot isen.

Vet ikke årsak

Birkeland sier han ikke vet hvorfor fartøyet mistet kontrollen.

Hovedredningssentralen for Nord-Norge fikk første nødmelding fra fartøyet klokken 13.22 samtidig som skipets nødpeilesender ble fanget opp, skriver HRS i en pressemelding.

Northguider passerte nordvest-spissen av Spitsbergen ved 16-tiden i går ettermiddag før den satte kursen mot Hinlopenstredet, ifølge AIS-data fra Kystverket.

Bildet over viser hvor båten sendte AIS-signal fra klokken 13.25 like før nødmeldingen kom i dag.

Klokken 14.40 sluttet båten å sende AIS-signal. Det er begrenset dekning for AIS i området, og signalet har kun blitt registrert sporadisk siste døgnet.

Dårlig sikt

To helikoptre tok av fra Longyearbyen, og kystvaktskipet KV Barentshav satte kursen mot havaristedet.

I tillegg er Orion maritimt patruljefly på vei fra Andøya.

Det er meldt dårlig vær og er dårlig sikt i området.

Sysselmannen på Svalbard og Universitetssykehuset i Nord-Norge i Longyearbyen har opprettet krisestab, og har kalt inn alle tilgjengelige ressurser for å ta imot mannskapet.

Fisker snøkrabbe

Opilio AS er heleid av Br. Birkeland AS, som har Austevoll Seafood ASA som største eier, med 51,7 prosent.

Opilio AS eier og driver i tillegg til «Northguider» båten «Northeastern». Båtene driver fiske og ombordproduksjon av snøkrabbe, men har også konsesjon for fiske av reker, ifølge årsregnskapet for 2017.

Ifølge Marsteinen ble Northguider opprinnelig bygget i Danmark i 1988, før BR. Birkeland kjøpte tråleren i 2016 og bygget den om hos Fitjar Mekaniske.

I fjor solgte selskapet totalt 568 tonn snøkrabbe, og gikk med et underskudd på 40,5 millioner kroner.