I fjor vinter ble skiløypene på Fløyen preparert til sammen 11 dager. Til nå i vinter nærmer man seg 60. – Helt vilt, men grådig gøy, melder Hege Hope i Idrettsservice.

Den kommunale avdelingen som legger til rette for fysisk aktivitet i Bergen, har travle dager. Men de klager ikke. Rekordvinteren bidrar til god stemning på kontoret ved Nymarksbanene, og ikke minst i løypene oppe på Fløyen.

– Helt fantastisk! Denne vinteren overgår alt vi hadde håpet på og drømt om, sier Hope.

1 meter og 25 centimeter

Nå var drømmene relativt nøkterne etter en vinter i fjor som ga skientusiastene i sentrum lite å juble for. De 11 dagene Fløyen-løypene ble kjørt, kunne resultatet være så som så. Nå er forholdene fantastiske. Før helgen ble snødybden målt til 1 meter og 25 centimeter på flat mark på Fløyen. Gjemt langt bak i hodet er alle de dagene da man må tåle å få skiene oppskrapet av grus og småstein i de samme løypene.

Eirik Brekke

– Så mye snø er det nå at vi har klart å gjøre løypene bredere enn det som er vanlig. I deler av løypen er det nå fullt mulig også å skøyte, sier Hege Hope, som minner om at det først og fremst er en turløype de lager på Fløyen. De som vil trene, finner bedre forhold for det på Totland.

Tomler opp

Den gamle Sandviken-keeperen er en av fem som er kvalifisert for å kjøre løypemaskinen på Fløyen. Hun forteller at det er kamp om oppdraget. Ingenting er kjekkere enn å komme seg opp på fjellet og sørge for gode skiforhold for bergenserne.

– I 11-tiden, når de vet at løypene er nypreparerte, da kommer de sigende. Det er mange tomler opp, sier Hope, som også har ansvar for snørydding på fotballbanene i sentrum.

– Det har vært litt av det den siste uken, men jevnt over har temperaturen vært akkurat slik at det har klaffet med snø på Fløyen, samtidig som det har regnet her nede.

Eirik Brekke

– Formidabel

I løypene på Totland og Frotveit har det snødd enda mer enn på Fløyen. Oppunder Livarden skal det nå være målt oppimot to meter med snø, ifølge daglig leder i Fana Idrettslag, Hans Dankertsen. Han karakteriserer snøvinteren 2017/18 som formidabel.

– I løpet av de siste 30 årene kan jeg knapt huske tilsvarende. Dette må være en av de beste sesongene for ski på en mannsalder.

Løypene på Totland ble første gang kjørt 8. november i fjor. Siden har det kontinuerlig vært skiforhold, med unntak for to dager. Og tilstrømningen har svart til forholdene. På gode helger har det vært anslått at 6000–7000 mennesker har vært ute i løypene.

– Et eventyr av en vinter. I fjor kjørte vi løype 8. og 9. desember. Siden var det ikke snø. Maken til denne vinteren kan ingen på Totland huske, og jeg har snakket med de eldste, forteller Stein Nepstad, som er gruppeleder og ansvarlig for løypekjøringen på Totland/Frotveit.

Mer enn tre meter i Eikedalen

I Eikedalen på Kvamskogen har snødybden passert tre meter. Nå håper daglig leder ved skisenteret, Fredrik Tønjum, på en periode med litt lettere vær. De enorme snømengdene er kanskje et luksusproblem, men like fullt et problem.

– Billettsystemene våre snør ned, og parkeringsplassen må brøytes og ryddes daglig. Snart klarer vi ikke å løfte snøen over de fem meter høye brøytekantene lenger. Snøen er i veien både her og der, så nå ønsker vi oss litt godvær sier Tønjum.

Eirik Brekke

– Kan du huske tilsvarende?

– 1994. Da var det like mye. Og så hadde vi en god snøvinter i 2015, men det er mer nå.

Han har hatt drift i anlegget siden 2. desember. Snart har de hatt 60 sammenhengende åpningsdager. Til sammenligning hadde Eikedalen i fjor alle heiser i drift først så sent som den siste dagen i februar.

Tomt for utlånsski

Også sportsbutikkene melder om gode dager. Odd Arne Hanstveit driver Sport1-butikken i Åsane storsenter. Han har foreløpig ingen tall å vise til, men melder om høy aktivitet og stor pågang av kunder som vil ha ski og skibekledning.

– Aller mest går det av felleski. Det virker som om folk virkelig har fått øynene opp for hvordan de bidrar til å gjøre skituren enklere, sier Hanstveit.

Men ikke alle har råd til å kjøpe seg nye ski. Rask Bergen driver med gratis utlån av ski. Også de merker konsekvensene av den gode snøvinteren. Nå har de ikke flere ski å låne ut.

– Vi har rundt 100 skipar tilgjengelig. Nå er så godt som alle utlånt, forteller styreleder for Rask Bergen, Terje Børsheim.

Den frivillige organisasjonen med base på Flaktveit tilbyr utlånsski til alle som av en eller annen grunn ikke har eget utstyr, det være seg innvandrerfamilier, studenter eller etnisk norske med trang økonomi. Det koster 50 kroner i året å være med i utlånsordningen, som har i overkant av 100 medlemmer.

Eirik Brekke