To personer har fått helsehjelp etter en kollisjon mellom KNM «Olav Tryggvason» og et mindre fartøy i Hjeltefjorden i Øygarden.

Politiet ble varslet om ulykken klokken 16.09 søndag ettermiddag.

To personer havnet i sjøen som følge av kollisjonen mellom marinefartøyet og en 15–16 fots plastbåt.

Leder bergingsarbeid

Det er fartøyet KNM «Olav Tryggvason» som leder bergingsarbeidet av havaristen KNM «Helge Ingstad».

Politiet meldte først at ulykken skjedde i forbindelse med vakthold av havaristen, men opplyser seinere at ulykken skal ha skjedd lenger sør for der «Helge Ingstad» ligger.

– Ulykken skjedde noen nautiske mil lenger sør, omtrent midt mellom Stureterminalen og Ågotnes, sier Dag Olav Sætre ved Vest politidistrikt.

Uviss årsak

De to personene som havnet i sjøen ble tatt om bord i «Olav Tryggvason» der de fikk helsehjelp om bord, ifølge politiet.

– Båten er på vei til CCB-basen på Ågotnes der de skal møte politi og ambulanse.

Ingen skal være alvorlig skadd som følge av ulykken. Det er foreløpig uvisst hva som var bakgrunnen for kollisjonen, ifølge politiet.

KNM «Olav Tryggvason» hører i dag til Kysteskadren og blir primært brukt som skolefartøy, ifølge Forsvaret.