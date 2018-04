– Vi kunne ha levert en batteridrevet hurtigbåt til ruten Askøy-Bergen allerede i 2019. Nå ser vi oss om etter andre samband, sier administrerende direktør Hege Økland i NCE Maritime CleanTech.

Samarbeidet om å få til et pilotprosjekt på strekningen mellom Kleppestø og Strandkaien er nå i det blå. Det som er blitt omtalt som verdens første elektriske hurtiggående katamaran for passasjertrafikk, også kalt «sjøens Tesla», vil sannsynligvis ikke bli bygget for dette sambandet.

Klart på tegnebrettet

Hordaland fylkeskommune la i fjor tre millioner kroner i potten for å medvirke i et utviklingsprosjekt for elektrifisering av passasjerbåten mellom Askøy og Bergen. Byrådet i Bergen har også puttet inn tre millioner. En ny statlig støtteordningen for utslippsfrie maritime løsninger, Pilot-E, er inne i prosjektet med 20 millioner kroner.

– Konseptet er klart på tegnebrettet. Vi trenger vel ett års tid fra vi har en signert kontrakt til båten kan tas i bruk. Det er Norled som har sambandet Kleppestø – Strandkaien. De vil forståelig nok ikke bestille noe båt så lenge de ikke vet om de får fornyet konsesjonen på strekningen, sier Økland, som representerer vestlandsklyngen NCE Maritime Clean Tech.

Hun sier at det ikke lenger er kontakt med Hordaland fylke om denne båten.

– Vi ser oss om etter andre ruter og andre selskaper som vil tegne kontrakt med oss.

Aktører som skal bidra til realiseringen at det nye hurtigbåtkonseptet, som har fått navnet Urban Water Shuttle, er Wärtsilä, Fjellstrand, Servogear, Hydro Extrusions, CFD Marine, Grenland Energy og NCE Maritime CleanTech.

Turistbåt tas i bruk i mai

Daglig leder Tor Øyvind Aa i Brødrene Aa er også tydelig på at hurtigbåt drevet på batteri er hyllevare. Selskapet har nylig levert den batteridrevne turistbåten Future of the Fjords, en 42 meter lang båt som tar 400 passasjerer, og som skal gå mellom Flåm og Gudvangen.

– Båten er testet ut og skal tas i bruk i mai. Dette er en båt som vil holde 16 knops fart. Med mindre båter er det fullt mulig å få opp farten til rundt 25 knop. Utfordringen er å få ned ladetiden for hurtigbåter som går i trafikk, sier Aa, som også jobber med nye hurtigbåtkonsept.

Må få ut fingeren

Hordaland fylkeskommune utreder nå en hurtigbåtløsning mellom Ågotnes og Bergen som en følge av omlegging av trafikkmønsteret på Sotra. I den forbindelse sa samferdselssjef Håkon Rasmussen til BT at et miljøvennlig konsept vil være en viktig faktor.

– Vi vil kunne levere hurtigbåter som egner seg til slike ruter. Den vi planla for Askøy-Bergen har plass til 250–300 passasjerer og vil kunne få en fart på 25 knop. Dette er teknologi som er tilgjengelig. Båtene vil kunne tilpasses til ulike samband alt etter behov for størrelse og antall passasjerer, sier Økland.

Fartøyene man jobber med vil verken slippe ut CO₂, svovel eller NOx, og vil være tilnærmet støyfrie.

– Er det politikere og fylkesadministrasjon som må få fingeren ut?

– Det kan du godt si. Når vi ser oss om etter andre samband enn det vi opprinnelig planla for, så er det fordi vi venter på at rederier, politikere og fylkeskommune skal bestemme seg, sier Økland.

Klar for ny teknologi

Det er i dag Norled som har kontrakten på strekningen Kleppestø-Strandkaien. Regionsjef for hurtigbåt, Bjørn Egil Søndenå, sier at selskapet er veldig åpen for å ta i bruk ny teknologi.

– Vi må imidlertid ta ting i riktig rekkefølge. Først må man få utviklet og testet en slik hurtigbåt. Fylkeskommunen og Skyss må dessuten legge premissene for hva de ønsker av oss. Anbudsinnbydelse og kontrakter må tilpasses den grønne teknologien. Det dreier seg om kostnader på båt, størrelse, antall passasjerer og mye mer, sier Søndenå.

Langt frem

Han gjør det også klart at en hurtigbåt på batteri også vil kreve en ny rutetabell.

– Her må det legges inn ladetid, vi må få klarhet i hva som er ønsket av hyppighet på avganger. Vi må også ha lengde på kontraktsperioder som gjør det fornuftig å gjøre investeringer. Her er det mye arbeid som må gjøres før det er mulig å realisere en mer miljøvennlig hurtigbåttrafikk, sier regionsjefen.

– Fantastisk måte å reise på

Fylkesordfører i Hordaland, Pål Kårbø (KrF), har tidligere understreket den viktige rollen båt- og fergetilbudet spiller for transporten i Hordaland.

– Sjøen er en fantastisk måte å reise på, og enda bedre når man samtidig kan få på plass enda mer miljøvennlige alternativ i årene fremover.

– Allerede er ruten mellom Askøy og Bergen svært populær, og nå kommer vi et godt steg videre med å sørge for elektrifisering av Askøybåten når vi nå bevilger tre millioner til dette.

Neste anbudsrunde

Samferdselssjef Håkon Rasmussen svarer følgende i en sms når BT spør hva som skjedde med hurtigbåten som var tiltenkt sambandet Askøy – Bergen:

– Det er vår forståelse at rederiet ikke fikk tilstrekkelig finansiering til å bygge en pilot. Så da er det neste anbudsrunde med anskaffelse av båttjenester til Askøy som er muligheten. Da vil vi stille miljøkrav som vektes mot ytelse og kostnader.

Norleds kontrakt på nåværende vilkår går ut 31. desember 2020. Deretter kan kontrakten fornyes ett år om gangen.