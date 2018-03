Lørdag formiddag spurte BT folk på gaten hva de synes om Sylvi Listhaug.

«Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Slik lød Facebook-meldingen som startet den store debatten om hvorvidt Sylvi Listhaug er skikket til å være justisminister i Norge.

Tirsdag skal politikerne på Stortinget behandle mistillitsforslaget mot henne. Lørdag formiddag spurte BT folk på gaten hva de synes om Listhaug og retorikken hennes.

– Jeg synes ikke noe om retorikken som hun bruker. Det blir for hardt, sier Marielle Grimstad.

Hun forteller at hun har lest en del om saken i det siste og fulgt med på noen av diskusjonene som har gått på Facebook.

– Det skrives mye stygt i enkelte Facebook-grupper. Noe av det som skrives er faktisk skremmende, sier hun.

Grimstad forteller at hun nylig har diskutert dette med stefaren sin og at de to har forskjellige syn på saken.

– Men det blir spennende å se hva som skjer på mandag. Det sier jo litt om situasjonen når partiene faktisk ønsker å stille mistillitspørsmålet, slår hun fast.

Ekteparet Rune og Toril Folkestad er i motsetning til Grimstad positive til Listhaug.

– Jeg ville hatt henne som statsminister. Vi må ha noen som er våken, sier han.

Hun er enig og sier at Listhaug har fått altfor mye kritikk i mediene den siste tiden.

– Men det er så mange medieoppslag om dette. Det blir altfor mange, så man mister litt interessen, sier han.

– Men tror dere politikerne kommer til å vedta mistillit?

– Nei, det er jo opp til han sneglen fra Bømlo da, sier han.

Venninnene Emma Lausund og Beate Skoglund er ikke særlig imponert over justisminister Listhaug.

– Jeg personlig er ikke så veldig fan av henne, sier Skoglund.

– Det hun har lagt ut på Facebook er egentlig forkastelig, med tanke på hvor stort ansvar hun har som justisminister, slår Lausund fast.

Men tror dere hun må gå av?

– Det blir spennende å se. Personlig håper jeg at det skjer, svarer Lausund.

Jon Ove Sande og Olav Sande synes det har blitt vel mye medieomtale av Listhaug.

– Jeg begynner å bli litt lei av hele greien, sier Jon Ove.

Han mener at man bør bruke Facebook til å holde kontakt med venner, fremfor slike innlegg som Listhaug har lagt ut.

– Men politikerne skal jo ta hverandre hele tiden. Derfor blir det mye frem og tilbake, sier Olav.

– Ja, det er nesten litt som på bygden. Hvis man har rotet med feil kvinnfolk prater alle om det etterpå, skyter Jon Ove inn.

Oppsummert synes han at Listhaug burde roe seg litt ned.

– Men Erna gjør en god jobb, slår Olav fast.

Katerina Gjengedal sitter på en benk ved Smålungeren og leser i en bok.

– Jeg er egentlig ikke så veldig interessert i denne debatten, fordi det er så mye med Listhaug, sier hun.

Hun forteller at hun synes det er litt vanskelig å sette seg inn i det hele, fordi det er så mye informasjon.

– Det er jo alltid flere sider av saken, sier hun.