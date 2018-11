Fregatten til fire milliarder var ikke forsikret, opplyser Forsvaret. Skipet boltes nå fast til grunnen for å ikke synke.

Et krigsskip på vei fra NATO-øvelsen «Trident Juncture» står i fare for å synke. Fregatten KNM «Helge Ingstad» har kraftig slagside etter at den kolliderte med tankbåten «Sola TS» rundt klokken 04.00 i natt.

Det pågår i ettermiddag en større aksjon for å sikre at ikke millardskipet synker.

Sture-terminalen og Kollsnesanlegget starter opp igjen i ettermiddag etter ulykken.

Forsvaret satte fregatten på grunn med vilje, for å unngå at det skulle synke mer.

Det er våpen ombord i fregatten. De utgjør en fare hvis de kommer under vann.

Fregatten har kraftig slagside, og tar inn vann. Det skal ikke være pumper om bord.

Fem oljefelt er stengt ned på grunn av ulykken. Åpnes igjen utover kvelden.

Seks er fraktet til lokal legevakt, to til Haukeland sykehus.

137 personer er evakuert fra fregatten.

10 000 liter drivstoff har rent ut i sjøen. Helikopter-drivstoff flyter helt til Fedjeosen.

Milliardskipet var ikke forsikret

Den havarerte fregatten KNM «Helge Ingstad» er verdt nesten fire milliarder kroner, men var ikke forsikret. Det bekrefter Forsvaret. Skipet har en verdi som trolig ikke er langt unna Sjøforsvarets samlede utgifter på ett år, ifølge NRK.

– Staten er selvassurandør. Forsvaret er dermed ikke forsikret mot slike hendelser, og må derfor erstatte ødelagt materiell selv, sier orlogskaptein Per-Thomas Bøe til BT. Han er talsperson for Forsvaret.

Staten forsikrer ikke eiendelene sine, men tar selv risikoen med å erstatte det som går tapt.

Det samme gjelder dermed Forsvaret, og det havarerte krigsskipet KNM Helge Ingstad.

Erik Blaker er advokat med spesialkompetanse på blant annet forsikring og sjørett. Han sier at staten svært ofte tar risikoen ved forsikring selv.

– Det er en praktisk ordning fordi staten har en veldig god kapitalbase. Når det er ressurser i staten for å dekke slike tap selv, velger de å ta den risikoen, sier han.

Satte skipet på grunn med vilje

Etter kollisjonen mistet skipet styringsevnen og drev på land.

Skadene under vannlinjen var av en slik utstrekning at fregatten ikke lenger ville være stabil og ha tilstrekkelig flyteevne.

– Undervannstopografien i området var bratt, det er 30 meter rett ned. Det var fare for at den kunne skli ned fra land og deretter kantre og eller synke. Slepebåter ble brukt kontinuerlig for å unngå at dette skulle skje, opplyste kommandør Sigurd Smith klokken 13 på en pressekonferanse.

Det ble derfor besluttet å flytte fregatten til et mer egnet sted på land.

Forsvaret brukte slepebåter for å få fartøyet inn mot land og for å justere hvordan det lå, for å hindre at fregatten skulle synke.

– Mannskapet er preget av hendelsen

Smith orienterte klokken 13 om hendelsesforløpet sammen med sjef for sjøforsvaret Nils-Andreas Stensønes.

Han fortalte at han hadde møtt besetningen som var om bord på fregatten. De ble evakuert klokken 06.40 i dag morges.

Åtte av 137 personer ble skadet. To er på Haukeland, seks måtte på legevakten.

- De er selvsagt preget av hendelsen, men de blir tatt vare på her på Haakonsvern av leger og psykologer, sier Stensønes.

Masseevakuering

137 personer ble evakuert. Det var fremdeles mørkt da personene stilte seg på broen av fregatten i overlevingsdrakter. De ble hentet over i mindre båter før de ble fraktet til Stureterminalen.

Se video av evakueringen her.

To menn på henholdsvis 20 og 25 år er lettere skadet i kollisjonen, opplyser Helse Bergen i en pressemelding.

Begge var mannskap på fregatten.

Ingen om bord på tankbåten skal være skadet, skriver politiet i en pressemelding.

Det var tidligere meldinger om røykutvikling fra fregatten, men det er ikke meldinger om at det er brann om bord. Spesialtrente brannmannskaper er i beredskap.

–Har ammunisjon ombord

Politiet ber folk overholde ferdselsforbudet rundt havaristedet. Forsvaret bekrefter at det er våpen ombord i KNM «Helge Ingstad».

– Skipet er utstyrt slik en fregatt vanligvis er, sier kommandør Sigurd Smith.

Smtih sier det ikke er noen fare så lenge våpnene ikke kommer under vann.

– Det er det vi jobber med å forhindre nå, sier Smith.

Dette er våpnene på fregatten.

– Forsvaret har egne instrukser for dette og håndterer situasjonen, sier seksjonsleder Frode Karlsen som leder etterforskningen av ulykken.

Det er nå ferdselsforbud i en sone på 1500 meter til havs og 1000 meter på land. Ferdsel til boligene i området blir ordnet på stedet.

– Frem til vi har fullstendig oversikt og vet at det er trygt å ferdes i området, blir ferdselsforbudet opprettholdt. Når situasjonen endrer seg vil det komme en ny melding, sier Karlsen.

– Fregatten hadde vikeplikt

KNM «Helge Ingstad» var på vei sørover i Hjeltefjorden da den ble truffet på styrbord side av lastebåten «Sola» TS.

– Lastebåten kom ut fra land på styrbord side. Det er ingen tvil om at fregatten hadde vikeplikt, sier Jacob Børresen. Han er pensjonert flaggkommandør, og tidligere skipssjef på fregatten KNM «Oslo».

Flenge i skroget

Fregatten har en stor, synlig flenge i skroget.

– Det tar inn mer vann enn de greier å pumpe ut. Det er ikke kontroll over lekkasjen og akterskipet ligger tungt i sjøen, sa vakthavende redningsleder Eirik Walle til NTB.

Her kjørte fregatten

Tre båter involvert

Ifølge Havarikommisjonen var det tre båter involvert i kollisjonen: KNM «Helge Ingstad», tankskipet «Sola TS» og slepebåten «Tenax».

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har besluttet å undersøke kollisjonen. Dette vil skje i samarbeid med Statens havarikommisjon for forsvaret (SHF). Siden tankbåten er maltaregistrert, vil Havarikommisjonen på Malta også delta i undersøkelsen.

Fem oljefelt i Nordsjøen stengt

Produksjonen på en rekke oljefelt i Nordsjøen er stengt som følge av fregatthavariet i Øygarden. Det fører til problemer for norsk gasseksport.

Olje fra flere felt sendes i rør til Stureterminalen, som ble stengt ned torsdag morgen.

Equinor vil ikke utdype nærmere hvilken vurdering som ligger til grunn for at Sture-terminalen nå er stengt ned.

- Det er vurdering vi har tatt ut fra den situasjonen vi nå har. Det ligger en fregatt med sterk slagside tett opp til vårt område, og dette er et føre-var-tiltak.

- Er det brann- og ekplosjonsfare som ligger bak vurderingen?

- Det kan jeg ikke utdype, sier informasjonssjef Elin A Isaksen i Equinor.

Losen var på tankskipet

Det var los på broen på «Sola TS» da tankskipet kolliderte med fregatten KNM «Helge Ingstad».

- Det er losplikt for alle fartøyer som anløper Sture-terminalen, sier kommunikasjonsrådgiver Pål Are Lilleheim i Kystverket.

Han sier lostjenesten har varslingsrutiner etter hendelser, og gjør regning med at losens rapport blir en viktig del av arbeidet til Statens Havarikommisjon for transport.

Lostjenesten på Fedje utfører på de travleste dagene opp mot 30 oppdrag i døgnet, og mange av disse er knyttet til skipstrafikken til Sture og Mongstad.

– Ikke kontroll over lekkasjen

I havet utenfor Sture ligger et synlig speil med drivstoff på vannflaten. Det er rent ut fra fregatten, som har en stor, synlig flenge i skroget.

Kystverket skriver i en pressemelding at det er observert diesel i drift så langt som til Fedjeosen.

- Utslippene holder seg stort sett ved land på Øygard-siden, skriver Kystverket.

10.000 liter drivstoff skal være på tanken, men det er usikker hvor mye som er rent ut i havet. BTs reporter på stedet melder om at det torsdag formiddag lukter kraftig diesel i området.

Det er satt i gang tiltak for å forhindre akutt forurensning. To oljevernsystemer er på vei til området, ifølge Kystverket.

Kystverkets overvåkingsfly er på vingene, og skal skaffe et oversiktsbilde over situasjonen fra luften.

Verd nesten fire milliarder

KNM «Helge Ingstad» har en prislapp på nesten fire milliarder kroner. Den ble levert av det spanske verftet Navantia (tidligere Bazan) i årene 2006–2011. Kjøpet inkluderte seks helikoptre av typen NH-90, som kan operere fra skipene. Prisen kom på nærmere 19 milliarder kroner, og prosjektet var den gang historiens største forsvarsinvestering.

Fregatten KNM «Helge Ingstad» var på vei fra NATO-øvelsen «Trident Juncture». Den skulle trolig tilbake til Haakonsvern, der den vanligvis ligger.

Foreløpig er det ikke noe som tyder på at den havarerte fregatten skal eksplodere, ifølge Vest politidistrikt.

Tankbåten «Sola TS» har 625.000 fat med råolje om bord. Foreløpig er det ingen meldinger om at det er lekkasjefare fra tankbåten. Den ligger ute i Hjeltefjorden med en taubåt like ved.

Fraktet kjemiske våpen fra Syria

KNM «Helge Ingstad» er samme fregatt som i 2013 og 2014 deltok i uttransporteringen av kjemiske våpen fra Syria. Den ble bygget i 2009. Fartøyet er nummer fire i serien av fem som i perioden 2006–2011 ble overlevert til Sjøforsvaret.

Den er en del av et av de dyreste kjøpene forsvaret har gjort, og inneholder våpen og eksplosiver. Fem fregatter og seks helikoptre hadde en totalkostnad på rundt 21 milliarder kroner.

Da BT var i kontakt med Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), hadde de ikke ytterligere opplysninger om ulykken.

Den Malta-registrerte «Sola TS» gikk fra Stureterminalen 03.55 lastet med råolje, ifølge Marine Traffic.

Båten er på 112939 dødvekttonn, ble bygget i fjor, er 250 meter lang og 44 meter bred.

Krisestab

Ordfører i Øygarden, Børge Haugetun, ble oppringt om ulykken i 05-tiden. Han satte da krisestab i kommunen.

– Jeg og rådmannen er nå på rådhuset og vi avventer situasjonen. Siden Forsvaret og Equinor er involvert, er det så store organisasjoner at de kan håndtere det meste selv, sa Haugetun i 06.30-tiden.