Temperaturene kan krype helt ned mot null, selv i Bergens-området i løpet av natten. I høyden og i indre strøk blir det minusgrader.

Ifølge vakthavende meteorolog Steinar Skare ved Værvarslinga på Vestlandet, går vi en kjølig høstnatt i møte. Ned mot null grader og våt veibane kan føre til glatte veier enkelte steder.

– Så obs, obs, sier meteorologen.

Vindretningen ligger på nordvest, og vinden vil øke.

Kortvarig kulde

– I ettermiddag og i kveld vil den komme opp i liten kuling, sier Skare, som for øvrig varsler skiftende skydekke og enkelte byger. Snøgrensen kryper nedover. Den vil mandag ligge på rundt 400–500 meter.

Men kulden blir kortvarig. Allerede mandag kveld ventes vinden å snu på sør. Det blir mildere og tilskyende vær. Sent mandag kveld kommer det trolig også regn. De av oss som håper på skiføre, må smøre oss med mer tålmodighet. Snøgrensen kryper oppover igjen, til mellom 800 og 1200 meter. På Finse vil det bli rundt null grader.

– Tirsdag, onsdag og torsdag blir milde dager, så noe særlig skiføre er det ikke å se i de foreliggende prognosene. De strekker seg frem til kommende søndag, sier Skare.

Nedbørsrekord utenfor rekkevidde

Han karakteriserer uken som kommer som en «normal høstuke» værmessig. Ingen ekstreme systemer dukker opp i værprognosene med det aller første. Torsdagen blir den våteste av ukens dager, med mer eller mindre sammenhengende nedbør. Ellers ligger det an til byger.

Ingen rekorder er heller i sikte, slik det ser ut nå. Nedbørsrekorden skriver seg fra så langt tilbake som 1921 og lyder på 3195 millimeter. Normal årsnedbør for Bergen er 2250 millimeter. Den er allerede passert med et par titalls millimeter, men sjansen er liten for nedbørsrekord. Da må det regne nesten en meter frem til årets slutt.

Selv for Bergen er det urealistisk, med åtte uker igjen av året.