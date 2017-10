En bussjåfør ble fredag morgen angrepet på Birkelundstoppen. Episoden skjedde på samme sted som en annen bussjåfør ble angrepet og hardt skadd for fem dager siden.

– Mannen som angrep er 20 år og fremsto som ruset. Han opptrådte svært utagerende og truende. Han angrep bussjåføren verbalt, og hevet også en glassflaske over sjåføren. Han skal ikke ha blitt slått med flasken, sier operasjonsleder Knut Dahl Michelsen ved Vest politidistrikt.

På utsiden

Hendelsen skal ha skjedd på utsiden av bussen. Der skal det ha oppstått en uoverensstemmelse mellom de to, sier operasjonsleder.

Varslet selv

Bussjåføren varslet selv om hendelsen, og politiet var på stedet kun få minutter etter og fikk pågrepet 20-åringen. Politiet fikk meldingen 08.20.

Bussjåfør Steinar Søvig skulle kjøre 9.43-ruten fra Birkelundstoppen. Han så i sidespeilet at det skjedde noe ved pausebuen.

– Jeg hørte skrik og herjing og gikk ut for å se hva som skjedde, men så ikke selve episoden, sier Søvig.

– Skikkelig gale

Selv har han vært bussjåfør siden 93.

– Det har jo nettopp vært en annen stygg episode her, så jeg har i bakhodet at du ikke kan forutse hva som kan skje, sier han.

En annen kollega, som ikke ville ha navnet sitt publisert, sier vedkommende har hatt flere slike passasjerer selv.

– Du sitter der og har ingenting å beskytte deg med. Det er skikkelig gale nå. De fleste passasjerene er greie, men dette er ekkelt, sier sjåføren.

Adrian Søgnen

Tonje Waldersnes, som vi treffer på busstoppet, sier hun er mest bekymret for sjåførene.

– Bussjåførene er betalt for å ta seg av oss passasjerene. Men hvem passer på dem? Håper de blir tatt godt vare på av arbeidsgiverne, sier hun.

Hun synes også det er overraskende at begge de to siste angrepene skjedde på dagtid.

– Jeg har selv vært vitne til truende episoder, men da på kveldstid, sier hun.

EIRIK BREKKE

– Går bra med sjåføren

Lubna Jaffery, som er kommunikasjonssjef i Tide, snakket med sjåføren etter hendelsen og sier det etter forholdene går bra med vedkommende.

– Han håndterte situasjonen veldig bra, sier hun.

Sjåføren har forklart at mannen som angrep var passasjer på bussen. Da bussen kom til endestoppet på Birkelundstoppen, ble mannen sittende. Sjåføren bad han da om å gå av – noe mannen etter hvert gjorde. Men utenfor bussen kom det til et sammenstøt mellom de to, og sjåføren ble truet med en flaske.

– Det skal ha vært fysisk kontakt mellom den, men sjåføren ble ikke skadet, sier Jaffery.

Vurdere tiltak

Bussjåføren blir omtalt som en hardhaus som står for en støyt. Han har nå fått tilbud om å snakke med vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten, som er vanlig rutine hos Tide.

– Dette er den andre angrepet på kort tid på dette stoppestedet. Vil det føre til at Tide setter verk tiltak av noe slag?

– Tide er i ferd med å gjøre en vurdering om vi skal ta kontakt med kommune, fylke og politi, for en få en vurdering om det må settes i verk tiltak for å øke sikkerheten til sjåførene og passasjerene. I så fall vil det være vakthold det kan bli snakk om. Men der er ikke noe bestemt ennå, sier Jaffery.

Fem voldsepisoder

Før dagens hendelse hadde Tide har registrert fem tilfeller med vold og 18 trusler mot sjåfører så langt i år. I fjor ble det registrert ni voldsepisoder og 21 trusler.

– Et belastet område

Rett ved endestoppet til linje 2 ligger Kiwi Birkelundstoppen. Butikksjef Kristian Fjeld er ikke i tvil om at området er belastet.

– Jeg har vært sjef i fem Kiwi-butikker i bergensregionen, og denne butikken er desidert verst, sier Fjeld.

Da han kom til Birkelundstoppen i 2014, hadde han vært fire år i butikken på Rolland i Åsane.

– Jeg trodde jeg skulle til et stille og rolig område i Fana. I stedet ble det stikk motsatt, sier han.

– Drapstruet

Butikksjefen forteller at han ble drapstruet etter én uke på jobb, da en av hans ansatte ble slått i ansiktet.

Fjeld anslår at han har blitt nødt til å ringe politiet fem ganger de siste to årene. Det har han aldri måttet gjøre på Rolland.

– Vi har et vekterselskap som kontrollerer området og aldri er langt unna. Og jeg prøver å unngå at to jenter låser butikken alene. Det er ikke trygt der ute.

Selv mener han å se stor gjennomgangstrafikk av narkomane i området.

– Vi har noen sosialboliger i nærheten her, men dette er folk som tydeligvis kommer på besøk. Og da tar de bussen hit, konstaterer Fjeld.