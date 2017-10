På Ustaoset har det kommet 20–25 centimeter med snø.

Vi er ennå i oktober, men det stopper ikke årets første snø.

På Ustaoset har vinteren allerede inntatt en av bergensernes favorittsteder for skigåing og hyttekos.

– De siste dagene har det kommet 20–25 centimeter med snø. Er vi heldige, får vi en base som kan holde løypene åpne fremover, sier Stein Tøger Vindegg fra hytteservice på Ustaoset.

Årets første skitur

Gro Vindegg ved Ustaoset Vel fikk sin første skitur på onsdag.

– Det var deilig og moro som alltid. Det kom mye snø i går og det er full vinter, sier hun.

Vegvesenet

Snøfallet er ikke nok til å kjøre tråkkemaskin i terrenget, men en snøskuter med rulle har sørget for en fem kilometer lang løype langs Ustasosvegane fra sentrum.

– Det er fremdeles litt mildt, men for en bergenser er jo ikke det noen sak, sier Vindegg.

Snø i fjelltraktene på denne tiden av året er ikke uvanlig. Men om det er kommet for å bli, er en annen sak.

– Det vil komme noe nedbør gjennom helgen og temperaturene vil svinge i fjelltraktene, noe som kan føre til snø i områder over tusen meter. Men kikker vi fremover ser det ikke ut til at snøen vil bli liggende, sier meteorolog Tore Vassbø ved Meteorologisk institutt.

Er det snø der du er? Send MMS til 2211 eller e-post til 2211@bt.no!

Vegvesenet

Snøstorm til helgen

Til helgen blir det imidlertid verre. Onsdag formiddag ble det varslet om storm i Sør-Norge.

I fjellet kan det bety skikkelig snøstorm.

– På fjellovergangene kan det bli storm og en del nedbør fredag og tidlig lørdag, sier Vassbø.

Met

På Finse er det blant annet meldt om minusgrader og snø på fredag og lørdag. De kalde temperaturene på 1222 meter over havet skal vare til tirsdag.

Vindegg fra Ustaoset hytteservice forteller at det ikke er uvanlig med snø i oktober, men det er sjeldent det kommer så mye som dette.

– Det er lite som skal til for at det forsvinner. En grad og to hit og dit kan føre til masse snø eller ingen snø.