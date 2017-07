Hvordan er det å være turist i Bergen? Vi ble med.

Det er grytidlig og Fisketorget yrer av turister. To av tre cruiseskip har lagt til kai for dagen.

Nå har passasjerene fem timer på å oppleve Bergen, før de drar videre.

Ved starten av torget står tre amerikanere, Sharon Clarke, Skip Ninemire og Randy Anderson. De har reist med Crown Princess fra Southampton, og nå har de fem timer til rådighet, før de skal tilbake. Første stopp for dagen er Fløyen.

Banen er stappfull, amerikanere, tyskere og asiater presser seg sammen for å lage plass til flere amerikanere. De står så tett at nesene deres nesten er borti hverandre.

Skip og Randy var i Bergen i 2003 og har sett Fløyen før. Vel oppe på toppen stiller de seg i kø for å ta bilde med trollet. Et noenlunde identisk bilde av dem kan man finne på Facebook, tatt for 14 år siden.

Bård Bøe

Ingen av dem var klar over at Ulriksbanen er et alternativ med enda bedre utsikt, eller at det er mulig å gå opp Fløyen uten særlig bestrebelser. Men hva gjør vel det, når Fløyen har en geit med navn Obama og været er fint.

Bård Bøe

– Her kan du gå inn og kjøpe pin til kapsen din Skip, sier Sharon og peker på suvenirbutikken.

Skip går inn og kikker, men kommer tilbake et par minutter senere. Det var for mye folk.

Ruten går videre til Bergenhus festning, Mariakirken og Øvregaten.

Håkonshallen fremstår som et imponerende bygg med sine tre etasjer. Murer, voller og tomme kanonhull blir fanget på hver sine minnekort.

– Oi, det var en interessant fugl, sier Randy og sørger for å forevige den.

Fuglen er svart og hvit, med blågrønne vingefjær og ligner påfallende mye en skjære.

Bård Bøe

Mariakirken blir beundret fra utsiden, etter at BTs fotograf har funnet ut at det koster femti kroner å komme inn. Turen går så videre til Øvregaten. Randy har hørt om bord at det skal være mulig å finne Bergens smaleste gate. Det finnes nok smalere gater enn Wesenbergsmauet i Bergen, men i Randys fotoalbum vil Wesenbergsmauet bli tilegnet æren alene.

På veien til Fisketorget ler Randy av lange gatenavn som Vetrlidsallmenningen og Nedre Hamburgersmauet.

– Det er jo bare masse vilkårlige konsonanter etter hverandre, sier han lattermildt.

Bård Bøe

Skip leter stadig etter en pin til kapsen sin.

– Vi kan vente her hvis du vil inn og lete, Skip, sier Sharon.

Skip går inn, men kommer fort tilbake igjen uten en pin.

– Jeg tror ikke de har sånt der inne.

Bård Bøe

Lukten på Fisketorget er ikke så påtrengende som ventet, og bærene ser smakfulle ut. Randy tar bilde av kaviaren, som overraskende nok er på tube. Ikke en krone blir lagt igjen i noen av bodene.

På vei opp til Nygårdshøyden stopper Skip opp ved en restaurant som har uteservering, med saueskinn på stolene.

– Er det alltid behov for det i juni, spør han med medlidenhet i blikket.

Bård Bøe

I Muséhagen møter vi BT-fotografens bror ved en tilfeldighet, og amerikanerne får bekreftet at Bergen er en liten by.

Etter at alle har sikret seg bilder av alt fra smørblomster til rododendronbusker, er turistene klare for å returnere til cruiset. Så var altså fem timer mer enn nok tid til å oppleve store deler av Bergen.

Bård Bøe

De går tilbake over Bryggen, samme vei som de kom, i tilfelle Skip kommer over en pin. Det gjør han ikke, og i alt har de lagt igjen 270 kroner i Bergen, brukt på tre tur-retur billetter med Fløibanen.

Byen har levert på sitt beste, med varmt vær og opplett siden turistene satte føttene på kaien i havnen, men ikke engang en hatte-pin ble den kvitt. Sharon, Randy og Skip er likevel utvilsomt fornøyd med Bergen. Det er tross alt ingenting bergensere liker bedre enn å få skryt for sin egen by.