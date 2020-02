Her går den nye jubileumsstien

– Ofte går folk opp og ned på det samme fjellet, nå får en flere spennende varianter, sier byfjellsforvalteren.

GJENNOM SKOG OG PÅ SNAUFJELLET: Jubileumsstien er 51 kilometer lang. Byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal viser vei. Foto: Silje Katrine Robinson

Den brune stien svinger seg mellom den irrgrønne mosen. De ranke og 25 meter høye grantrærne lager et dekke mot regn og snø. Vi går på jubileumsstien på vei opp til Smøråsfjellet.

Byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal går fremfor oss. Han er lett på tå, preiker og forklarer.

Langs stien oppe på Smøråsfjellet er det gapahuker, skulpturer, bålplasser og krigsminnesmerker.

Selv nå i februar går det fint å gå på stien i lavlandet, men den er mest beregnet for bruk vår, sommer og høst.

FANA KULTURPARK: I Fana Kulturpark slutter første etappe fra Krokeide. Der begynner andre etappe til Valle. Den er merket grønn, noe som betyr at den er forholdsvis lett å gå. Her i parken vil det komme opp informasjonstavle. Foto: Silje Katrine Robinson

FANA KIRKE: Fra Fana kirke går du på småveier på asfalt innover mot Kvernabekkvegen. I kryss er det metallskilt som viser hvor jubileumsstien går. Foto: Silje Katrine Robinson

Gamle og helt nye stier

Andre etappe av Jubileumsstien går fra Fana kulturpark over Smøråsfjellet til Valle. Etappen er 5,7 kilometer lang.

Hele jubileumsstien går Bergen på langs fra Krokeide i Fana til Tellevik kai i Åsane. Den er 51 kilometer lang og den er delt inn i åtte etapper.

Jubileumsstien følger i hovedsak eksisterende stier på fjell i utmark, men også andre stier, turveier og gang- og sykkelveier tas i bruk. Noen kilometer med helt nye stier er også laget.

– Vi har koblet sammen eksisterende stier, ryddet langs stiene og lagt mange hundre meter med klopper over vått terreng, forteller Brandsdal.

Stiens høyeste punkt er Hauggjelsvarden på Vidden, den er 673 meter over havet.

Den lengste etappen er 18 kilometer. Den går fra Søylen ved Hardangervegen, via Vidden til Barkaleitet i Åsane.

Den korteste er etappen er 2,5 kilometer lang. Den går fra Falkanger til Tellevik kai.

Noen trasévalg ikke avklart

Planene om en sti der en kan gå byen på langs har vært diskutert før, men det var først etter en idémyldring i Bymiljøetaten i fjor, at den ble konkretisert.

Arbeidet med tilrettelegging har vært omfattende. Hele 130 grunneiere har vært involvert. Fortsatt er det noen trasévalg i begge ender av stien som ikke er helt avklart.

– Vi er i samtaler med grunneierne og håper å få avklart trasévalgene i løpet av kort tid, sier Brandsdal.

På kartet under her vises etappe to til og med seks på jubileumsstien. På første etappe fra Krokeide til Fana kulturpark er ikke endelig trasévalg klart. Det samme gjelder de to siste etappene fra Horisont i Åsane til Tellevik kai.

19 helikopterløft

Særlig på stiene i Fana har det vært våte områder der det har vært nødvendig å legge ut klopper for at folk skal kunne gå tørrskodd.

– Bare her på Smøråsfjellet har vi hatt 19 helikopterløft med klopper for å gjøre stien god. Hvert løft er på mellom 600 og 800 kilo, forteller Brandsdal.

Terrenget i naturen er ulikt fra sør i Fana til nord i Åsane. Brandsdal sier det er mye mer stupbratte skrenter i sør enn i nord.

PÅ KLOPP OVER SNØ: Brandsdal trasker over klopper i snøen på Smøråsfjellet. Foto: Silje Katrine Robinson

KLOPPER: Det er et omfattende arbeid med å legge klopper på stiene i Fana. Foto: Silje Katrine Robinson

KRIGSMINNESMERKE: På vei opp til Smøråsfjellet passerer vi et krigsminnesmerke. Her oppe møter stien militærveien og følger den før den svinger av mot Valle. Foto: Silje Katrine Robinson

– Avdekker ukjente skatter

Bymiljøetaten er stolt over at de før sommeren kan åpne jubileumsstien.

– Det blir gøy å kunne gå gjennom Bergen fra nord til sør eller omvendt. Jeg gleder meg for dette er noe av det kjekkeste vi jobber med, sier direktør for Bymiljøetaten, Lise Reinertsen entusiastisk.

– Det viktigste er å tilrettelegge for å få folk ut i frisk luft og at en bruker naturen. For folkehelsen er dette gull. Samtidig tror jeg det å bruke stien vil avdekke mange ukjente bynære skatter som folk ikke har visst om, sier Reinertsen.

BIRKELANDSFJELLET: Utsikt mot Myrdalsvatnet og Furedalen. Foto: Tone Katagiri Bjørø

Selv byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal, som har trasket på de fleste stiene, har funnet nye naturperler under arbeidet.

– Det er ganske så fantastisk at du kan gå på stier med villmarkspreg så nær byen, i for eksempel Furedalen, sier Brandsdal.

Her kan du lese mer om kulturminnegrunnlag for Smøråsfjellet, Stendafjellet og Fanafjellet.

FUREDALEN: Utsikt mot Furedalen. Foto: Tone Katagiri Bjørø

FUREDALSVATNET: Kanskje en ukjent perle for mange. Foto: Tone Katagiri Bjørø

Koblet til kollektivtransport

Turplanleggingen har tatt utgangspunkt i kollektivnettet. Traseen er delt opp i åtte etapper, som i sammenheng eller enkeltvis utgjør fine og varierte turer. Hver etappe skal det være mulig å nå med buss.

– Traseen skal kunne nås fra alle sentrale deler av byfjellene i Bergen. Dette gir gode muligheter for å gå en del av en etappe eller å koble seg mot en annen sti og få til en rundtur. Ofte går folk opp og ned på det samme fjellet, nå får en flere spennende varianter, sier Brandsdal.

Her kan du gå av jubileumsstien og bort til Ulriken, ned til Fløyen eller ned til Arna stasjon

KLOKKARVATNET: Stien går langs Klokkarvatnet før den svinger inn i skogen opp mot Smøråsfjellet. Foto: Silje Katrine Robinson

TROLSK: De 30 meter høye grantrærne langs stien opp til Smøråsfjellet lager en trolsk stemning i skogen. Foto: Silje Katrine Robinson

Fakta Dette er jubileumsstien Jubileumsstien 2020 er en 51 kilometer lang turtrasé som strekker seg «Bergen på langs» mellom Krokeide i sør og Tellevik kai i nord. Turen er delt i åtte etapper.

Etappene vil bli beskrevet og gradert, og kartdata vil bli tilgjengelig på nett.

Merkestikkene og skiltene vil være lett å gjenkjenne. Merkestikkene er laget spesielt for denne turen, mens de øvrige skiltene følger den nasjonale turskiltstandarden. Både merkestikker og skilt vil ha jubileumslogoen på seg.

Jubileumsstien 2020 favner en bred målgruppe, så det skal være noe langs traseen som passer for alle. Man kan gå kort eller langt, på sti i terrenget, gruset turvei eller gjennom nabolag på asfalt.

Det er informasjonstavler langs traseen.

Informasjonstavler og merkestikker

Etappene vil være mer eller mindre krevende ut ifra forhold som blant annet terreng, stigning og områdets tilgjengelighet.

Ved starten av hver etappe skal det bli satt opp informasjonstavler. Skilt ved starten av hver etappe vil vise avstanden til neste etappe og til enden av stien.

Rundt 270 merkestikker blir satt opp slik at det skal bli lett å vite at en er på stien. Litt avhengig av terrenget vil de stå med 150 meter til 200 meters mellomrom. Hver stikke er GPS-plottet, slik at nødetater kan finne deg om du går deg bort.

VISER VEI: På noen av etappene er skiltene allerede på plass. Til sommeren skal hele stien åpnes. Foto: Silje Katrine Robinson

MERKESTIKKER: Merkestikkene er laget spesielt for denne turen. De om lag 270 stikkene har en rød topp med jubileumslogoen på. Hver stikke vil få et nummer og de vil bli GPS-plottet, slik at nødetater om nødvendig kan orientere seg etter dem. Foto: Silje Katrine Robinson

QR MERKET: Alle skilt har QR-merker. Det digitale kartet for stien skal kunne lastes ned. Der vil det også ligge informasjon om kollektivtilbud. Foto: Silje Katrine Robinson

