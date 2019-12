Vurderer stenging av fleire fjellovergangar

Uvêr med kraftig snøfokk medfører kolonnekøyring på fleire fjellovergangar.

HAUKELI: Slik såg det ut over Haukelifjell i morgontimane søndag. Foto: Statens vegvesen

HARDANGERVIDDA: Slik såg det ut ved Dyranut søndag morgon. Foto: Statens vegvesen

På riksveg 7 over Hardangervidda er det kolonnekøyring for alle. Det same gjeld på riksveg 13 over Vikafjellet og på E 134 over Haukelifjell.

Vegtrafikksentralen melder også om vanskelege køyreforhold med snø- og isdekke på fleire fjellovergangar i Sør-Noreg. Ifølgje Vegtrafikksentralen kan det bli innført kolonnekøyring og stengingar på kort varsel. Dette gjeld blant anna riksveg 15 Strynefjellet, riksveg 52 Hemsedalsfjellet og fylkesveg 50 Hol-Aurland.

Vegen over Gaularfjellet er stengd. Der melder Vegvesenet at dei vil gjera ei ny vurdering måndag klokka 09.00.

Det er også fylkesveg 51 Valdresflye i Oppland, der ein skal gjera ei ny vurdering i løpet av søndagen.

Vegen over Sognefjellet er vinterstengd.