Juan David Hesjedal (18 ) og Håkon Kjellevold (17)

– Vi leier hverandre nesten alltid når vi er ute, Håkon og jeg. Vi får ofte smil fra ukjente folk og noen ganger litt negative reaksjoner. Det gidder vi ikke å bry oss om. Vi tenker på de som har gått foran og banet vei for oss. Når vi aldri legger skjul på at vi er kjærester, er det også for å skape trygghet for andre i det skeive samfunnet. Nå har vi vært sammen i seks måneder. Ingen vet hva fremtiden bringer, men vi satser på det beste.