Influensautbruddet nærmer seg

Mye tyder på at årets influensautbrudd er like om hjørnet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

SYKT SNØRRETE: Tallet på influensasyke øker landet rundt, men formelt er ikke utbruddet i gang på landsbasis. Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

I fire fylker er utbruddet i gang. Verken Hordaland eller Sogn og Fjordane er blant disse fire, men også blant vestlendingene er det stadig flere som går til lege med hoste, feber og andre influensasymptomer.

I forrige uke handlet 0,9 prosent av legekonsultasjonene i Hordaland om influensaliknende sykdom, ifølge Folkehelseinstituttet. Andelen har krøpet langsomt oppover siden rapporteringen startet for fire uker siden. I Sogn og Fjordane var andelen 0,4 prosent.

Andelen har de siste seks årene vært fra to til fire prosent når utbruddet er på topp.

Ikke så god vaksinetreff

– På landsbasis regnes ikke utbruddet for å være i gang, men Troms, Akershus, Oslo og Aust-Agder har nådd utbruddsnivå, sier seniorrådgiver Kjersti Rydland hos Folkehelseinstituttet.

Så langt dominerer to varianter av virus som årets influensavaksine ikke beskytter så godt mot.

– De virusene vi har sett til nå er ikke full match med vaksinen. Men dette kan endre seg. Vi er tidlig i sesongen og ute i Europa rapporteres det om virusvarianter som vaksinen treffer bedre. Disse kan vi jo få oppblomstring av hos oss, sier Rydland.

– Ikke for seint

Folkehelseinstituttet råder fortsatt folk til å ta vaksine, særlig hvis de er i risikogruppene. Et utbrudd rundt årsskiftet betyr influensatopp i februar-mars. Vaksinen gir beskyttelse fra en til to uker etter at sprøyten er satt.

VAKSINERING: I midten av desember hadde drøyt 500.000 nordmenn fått satt influensavaksine, ifølge tall fra Nasjonalt vaksineringsregister. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Det er ikke for seint å ta vaksine før vi nærmer oss slutten på utbruddet. Husk det er like mange sykdomstilfeller i perioden etter at toppen er nådd, som i ukene før, påpeker Rydland.

Vaksinasjonsdekningen i år slår alle tidligere rekorder. Over en million vaksiner er sendt ut

– Hvor godt beskytter vaksinen når den virker godt?

– I snitt vil 60 prosent av de vaksinerte være beskyttet mot infeksjon, selv om de utsettes for smitte. Men vaksinen kan i tillegg hindre at eventuell influensa utvikler seg til alvorlig sykdom, avslutter Rydland.

Økende på nordlige halvkule

Også i resten av verden er influensavirusene på fremmarsj. Verdens helseorganisasjon rapporterte like før jul at influensaaktiviteten var økende i de fleste land på den nordlige halvkule. På den sørlige halvkule er nivået lavt.

Som i Norge er det på verdensbasis påvist mer influensa A enn influensa B. Av A-varianter dominerer H3N2, også i Norge. Av B er B-Victoria nesten enerådende.

Folkehelseinstituttet skriver i den nyeste ukerapporten at H3N2 er en virusvariant som hardest rammer eldre.

Publisert: Publisert 30. desember 2019 20:43

Les også

Mest lest akkurat nå