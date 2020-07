Fire rekkehus tapt i storbrann i Florø

– Vi har fått bekreftet at det ikke er folk inne i rekkehusene, sier vaktkommandør Oddbjørn Aune ved 110-sentralen i Florø til BT.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Rekkehusene som står i brann ligger på Torvmyra i Florø.

– Det er fire boligenheter i en rekke, og det var full overtenning i den ene delen og brannen har spredt seg til den andre delen av rekkehuset, sa vaktkommandør Oddbjørn Aune ved 110-sentralen til BT ved 14.10-tiden onsdag.

Rett før klokken 16 er det klart at det ikke er mulig å redde boligene.

– Kontrollert nedbrenning

– Det blir en kontrollert nedbrenning av de fire rekkehusene, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.

Han forteller at de nærmeste boligene i området rundt er evakuert.

– Det er ikke meldt om savnede eller skadede, sier operasjonslederen i politiet.

Brannmannskaper spyler omkringliggende hus for å forhindre at brannen sprer seg. Foto: Egil Aardal, NTB scanpix

Åtte personer

– Vet dere hva som har startet brannen?

– Vi vet ikke brannårsaken. Den første meldingen vi fikk inn gikk ut på at det brant fra taket og på verandaen i ett av rekkehusene, sier Dahl-Michelsen.

–Hvor mange er registrert på adressene til de fire rekkehusene?

– Det er åtte personer, sier Dahl-Michelsen.

14 evakuert

Klokken 16.20 opplyser politiet på Twitter at det ikke lenger skal være fare for spredning til de omkringliggende husene.

Så langt er det evakuert 14 personer fra området, melder Vest politidistrikt.

Det var Firdaposten som først meldte om husbrannen.

Vest politidistrikt opplyser tidligere onsdag at brannen spredde seg, og at det nå brenner i fire leiligheter.

Nødetatene er på stedet og brannmannskaper er i gang med slukkingsarbeid.

Brannen ble varslet klokken 13.43.

Storbrannen i Florø begynte i den ene delen av rekkehusene og spredte seg til den andre. Foto: Liv Standal, Firdaposten

Nabo: – Full brann da jeg kom

Piotr Czeslaw Mroczkowski bor i rekkehuset ved siden av boligene som brenner. Han var på jobb da han ble varslet av sønnen om at det brant i nabobygget.

– Da jeg kom frem, var det full brann i en av boligene i rekkehuset ved siden av vårt. Det var på vei til å spre seg til naboleilighetene, sier han.

– Jeg var bekymret for at det skulle spre seg til huset mitt, men det er opphold mellom rekkehuset jeg bor i og huset som brant. Da jeg dro, så det ut til at brannvesenet hadde kontroll på brannen, sier Mroczkowski, som var hos noen venner da BT ringte.

Foto: Privat

– Opplevdes som voldsomt

En annen nabo, Lene Therese Haugen, var hjemme i Torvmyra da brannen brøt ut. Da hun kjente røyklukt, trodde hun først det kom fra hennes eget hus. Så oppdaget hun hvor det brant.

– Jeg kom meg ut, med tre barn. Det kom smellelyder og det spredte seg raskt, sier hun.

– Det opplevdes som voldsomt. Det var full fyr. Vi måtte bare komme oss unna.

Hun forteller at politiet evakuerte boligene det brant i, og at det etter hennes oppfatning ikke var noen hjemme.

Det er full fyr i de fire rekkehusene og brannvesenet har foreløpig ikke kontroll. Foto: Egil Aardal, NTB scanpix

– Nå er det storbrann

– Det er fortsatt fare for spredning til andre hus og videre til terrenget, sa operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til BT ved 14.25-tiden.

– Hvordan ble dere varslet om brannen?

– Vi fikk melding via AMK. Det var folk i nabohuset som varslet. Nå er det en storbrann, sa Algrøy.

– Er det noen som er skadet?

– Nei, ikke som vi har fått beskjed om, sa Algrøy.

– Har ikke kontroll

Brannmannskaper prøvde å sikre omkringliggende hus mot flammene ved å spyle dem med vann.

– De har ikke kontroll, sa vaktkommandør Aune ved 110-sentralen ved 14.40-tiden.