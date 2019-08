Rundt 5450 askøyværinger bes fortsatt koke vannet.

Drikkevannet hvor det ble funnet E. coli forrige uke friskmeldes ikke helt ennå.

De nyeste prøveresultatene ble klare mandag ettermiddag, og viser at det ikke lenger er E. coli i drikkevannet ved Kleppe vannverk. Likevel vil kokevarselet trolig opprettholdes noen dager til, sier Anton Bøe, avdelingsleder for VA-etaten i Askøy kommune.

Flere tester

– Prøvene ser helt fine ut. Det er ingen E. coli der nå, men vi har bestemt å opprettholde kokevarselet, sier Bøe.

Det ble bestemt på et møte på rådhuset mandag ettermiddag. Grunnen er at vannprøvene skal testes for ytterligere to bakterietyper, og disse prøvesvarene er ikke klare før tirsdag.

Ifølge Bøe vurderer kommunen å vente med å oppheve kokevarselet uavhengig av om tirsdagens prøvesvar er gode.

– Det er mulig at vi venter med å oppheve kokevarselet inntil vi får to runder til med prøver som viser at vannet er friskt. Da kan det tenkes at det blir kokevarsel et par dager til. Det bestemmes i løpet av tirsdag, sier Bøe.

Bård Bøe

Lavere verdier

Kokevarselet ble sendt ut fredag ettermiddag, etter at det ble funnet E.coli-bakterie i høydebasseng 125 på Øvre Kleppe. Rundt 5450 personer har vært berørt.

Dette er et annet basseng enn det som var smittekilden da over 2000 askøyværinger ble syke tidligere i sommer.

Det ble først påvist E. coli torsdag 1. august. Deretter ble tatt flere prøver i løpet av helgen. De viste fortsatt E. coli i vannet, men betydelig mindre. Det kom dermed ikke som noen overraskelse at det ikke var E. coli i mandagens prøvesvar, ifølge Bøe.

Kan skyldes kraftig nedbør

Hvordan det har kommet E. coli i vannet er ennå ikke sikkert. Foreløpig regnes kraftig nedbør natt til onsdag som en sannsynlig teori.

– Vi tok prøver mandag og tirsdag forrige uke, og da var det ikke E. coli i vannet. Så tok vi nye prøver torsdag, etter nedbøren, og da viste prøvene E. coli. Så det er nærliggende å tro at det har lekket inn gjennom fjellet på grunn av det, sier Bø.

Bård Bøe

Sommerens andre kokevarsel

Det er ikke lenge siden Askøys seks uker lange kokevarsel ble opphevet. Da var høydebasseng 168 smittekilden, som gjorde at flere tusen askøyværinger ble syke i løpet av juni og juli. I tillegg ble totalt 76 personer innlagt på sykehus, og to dødsfall er knyttet til smitteutbruddet.

Både 168-bassenget og 125-bassenget er tilknyttet Kleppe vannverk, som forsyner flere tusen askøyværinger sør på øyen. Begge bassengene er koblet til Kleppevatnet.

Skal byttes ut

BT har omtalt 125-bassenget tidligere i sommer, for da skal det også ha blitt funnet E. coli i vannet. Bassenget ble en stund mistenkt for å være kilden til sykdomsutbruddet som herjet Askøy i juni og juli. På fredag sa Bøe imidlertid til BT at det ikke er funnet E. coli i bassenget før. Dette bekrefter han igjen mandag ettermiddag.

Bassenget ligger inni fjell under et boligfelt, og skal etter planen byttes ut i løpet av seks måneder. Det nye høydebassenget som skal kobles inn står allerede klart.

– Vi bytter det ut så snart vi kan, sier Bøe.

Høydebassenget er ett av mange som ble klorert etter forrige smitteutbrudd.

– Klornivået vi har valgt er veldig lavt. Klor begrenser muligheten for bakterier å overleve. Men får du bakterier inn i drikkevannet, så klarer det kanskje ikke å ta knekken på bakteriene umiddelbart, sa Bøe til BT fredag ettermiddag.