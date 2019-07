Årets skutearrangement byr på vær fra tre forskjellige årstider.

Tall Ships’ Races blir fargerikt på flere måter.

Mens hovedinnseilingen på søndag ser ut til å bli grå og sur, vil etter alt å dømme solen skinne fra blå himmel når skutene forlater byen mellom de syv fjell.

Det gjelder altså å ha både regnfrakk og badetøy tilgjengelig de neste fem dagene.

Værvarsel for skutefesten følger her:

Ankommer i høstvær

Jo Straube (ARKIV)

– Det vil regne godt lørdag ettermiddag og kveld, begynner vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt i Bergen, Lars Andreas Selberg.

Regnværet vil fortsette utover deler av søndagen, også når skutene ankommer mellom klokken 10.00 og 14.00.

– Skydekket vil ligge lavt, og det vil regne jevnt og trutt. Det kan også forekomme yr, sier Selberg videre.

Temperaturene vil ligge på rundt 13 grader. Med andre ord er det både regnjakke og -bukse som gjelder.

– Det blir imidlertid ikke noe særlig vind, legger han til.

Så kommer våren

Paul S. Amundsen / Frilans (ARKIV)

Selberg har imidlertid bedre nyheter å komme med for dem som har planer om å ta turen ut på kveldstid.

– Litt utpå søndag ettermiddag vil vinden dreie vest og nordvest. Nedbøren vil etter hvert gi seg, og vi vil få oppholdsvær, forteller meteorologen.

Er vi heldige, kan kvelden avslutte med litt sol.

– Skydekke kan begynne å sprekke opp litt utpå kvelden, forteller Selberg.

Avslutter i sommervær

Frem til tirsdag viser værvarselet skiftende vær. Men da snur det.

Fra klokken 14.00 onsdag formiddag er det meldt sol fra skyfri himmel og temperaturer over 20 grader.

Ørjan Deisz

Arrangøren frykter ikke skiftende vær

Prosjektleder for Tall Ships' Races, Morten Dahl Sebjørnsen, er ikke bekymret for at folk ikke vil møte opp på grunn av været.

– Vi er vant med regn i Bergen. Folk vet å kle seg. Jeg tror ikke været vil påvirke arrangementet noe særlig.

Sebjørnsen anbefaler at folk tar på seg godt med regntøy til åpningen søndag.

– Paraplyer er ikke å anbefale i store folkemengder.