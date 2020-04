Nå kommer vårsolen: – Noe å se frem mot

Inn mot helgen er det meldt lange perioder med sol på Vestlandet.

Til helgen kan det bli vær som dette. Bildet er hentet fra arkivet. Foto: Alice Bratshaug

– Bygene vi hadde i natt og mandag morgen vil avta utover dagen. Det samme vil vinden, sier vakthavende meteorolog hos Meteorologisk institutt, Magnus Haukeland.

Tirsdag og onsdag er det meldt nedbør. Været blir mildere, så vi må vente oss regn, forteller han.

– Det blir en del nedbør og litt grått.

Så vil det imidlertid snu. Utover torsdagen er det meldt oppholdsvær.

– Inn mot helgen ser det ganske bra ut. Temperaturen vil stige jevnt, til 13–14 grader. Det ser ut til at det kan bli lange perioder med sol. Dette er noe å se frem mot, sier Haukeland.

Kan vare over helgen

Finværet kommer som følge av et høytrykk som bygger seg opp, og som ser ut til å bli stabilt i vestlandsområdet.

– Det er lenge siden vi har hatt et stabilt høytrykk nå. Det ser ut som det er muligheter for at det fortsetter de første par dagene i neste uke også.

Politiet advarer mot glatte veier

Men natt til mandag har det lagt seg snø på flere av veiene i Vestland. Vest politidistrikt skriver på Twitter at folk må være obs på glatte veier, og at det fortsatt er vinterdekkføre.

– Det har ikke kommer noen meldinger om trafikkhendelser hos oss. Oppfordringen er uansett å sko seg og kjøre etter forholdene, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker.

Fare for snøskred

I Indre Fjordane er snøskredvarselet satt til oransje, som betyr betydelig fare for skred.

– Unngå bratt ferdsel på og ved fersk fokksnø, og unngå områder med sigesprekker. Her er det forhold for glideskred, skriver varsom.no.