Mannen ropte rasistiske skjellsord til tilfeldig forbi­passerende. Nå er han dømt.

Fikk betinget fengsel og bot for flere tilfeller av rasisme, vold og hensynsløs atferd.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

De tre tilfellene av rasisme skjedde i nærheten av Sartor Senter på Straume. Foto: Tor Høvik (arkiv)

En mann tidlig i 20-årene ble fredag kjent skyldig i tre tilfeller av hatefulle og diskriminerende ytringer mot enkeltpersoner.

Bergen tingrett mener det er bevist at mannen har kommet med rasistiske uttalelser til tre tilfeldig forbipasserende.

Verbalt angrep

I januar 2019 skal mannen ha gått til verbalt angrep på to menn ved Sartor kjøpesenter.

I tillegg til å kalle dem negre skal mannen ha ropt «hvorfor kom dere til Norge», «dra tilbake dit dere kom fra» eller liknende, mener retten.

Tiltalte erkjente straffskyld for forholdet og forklarte at han hadde vært på pub og drukket, at han var sint, og at han gikk bort til mennene og prøvde å fornærme de så mye han kunne.

Han avviste i retten at han tenker hatefullt om andre, og viste til at han er diagnostisert med bipolar lidelse.

– Hensynsløs atferd

I november samme år gjentok det samme seg da mannen gikk etter en medpassasjer ved Straume terminal. Også nå ble ordet «neger» hyppig og aggressivt benyttet.

«Handlingen er offentlig fordi den lett kunne iakttas og er iakttatt fra et offentlig sted» skriver tingretten. Også dette forholdet erkjente mannen straffskyld i.

Mannen ble ved denne hendelsen også funnet skyldig i å ha krenket en annens fred ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd. Denne gangen endte det i et lite basketak, men retten gir all skyld for dette til tiltalte:

«På bakgrunn av bevisførselen legger retten til grunn at tiltalte henvendte seg til fornærmede først, og at tiltalte dernest kom med de rasistiske uttalelsene (...), og at tiltalte gikk opp i ansiktet til fornærmede og dyttet i fornærmede, før fornærmede dyttet tilbake og slåsskampen startet.»

Ringte nødnummer 36 ganger

Mannen ble også funnet skyldig i å ha skjelt ut politimennene som pågrep ham etter en ordensforstyrrelse i januar 2019, men ble frikjent for tiltalen om at han utøvde vold mot en av politimennene.

I tillegg ble han funnet skyldig i tre tilfeller av vold og trusler, og for å ha ringt politiets nødnummer 36 ganger i løpet av én time og 35 minutter uten å være i nød.

Straffen ble satt til 45 dagers fengsel på vilkår, samt en bot på 5000 kroner. Botens størrelse ble satt såpass lavt fordi den tiltalte har svært lav inntekt og ingen formue.

«På bakgrunn av tiltaltes økonomiske situasjon vurderer retten at boten bør settes så lavt som mulig» skriver retten.