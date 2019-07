En transperson som juridisk var kvinne, ble tvunget til å sone en dom sammen med mannlige innsatte. Staten har avvist krav om oppreisningserstatning.

29-åringen, som har skiftet juridisk kjønn på nytt og nå er mann, ble plassert på en mannsavdeling i Bergen fengsel for å sone en dom for flere kriminelle forhold, skriver Dagbladet. Selv om hun den gangen var kvinne i lovens øyne, ble hun blant annet nektet på bruke kvinneklær, noe hun skal ha opplevd som et grovt overgrep mot sin integritet.

Etter usedvanlig lang saksbehandling i Statens sivilrettsforvaltning har hun nå fått avslag på kravet om oppreisning.

– Klienten er overasket over den holdning Statens Sivilrettsforvaltning og Kriminalomsorgen legger for en dag i 2019, og trodde justissektoren i Norge var kommet lengre. Å understøtte diskriminering i stedet for å arbeide mot det, er en tvilsom opptreden, skriver advokat John Christian Elden, som representerer 29-åringen i en SMS til BT.

– Jeg vil bare ha aksept

Bergens Tidende besøkte transpersonen, som da var juridisk kvinne, i Bergen fengsel i desember 2017.

Kvinnen, som satt inne i en avdeling med menn, skal ved to anledninger ha forsøkt å bestille kvinneklær og kosmetikk uten at bestillingene gikk gjennom hos fengselsvesenet.

Vel fem måneder etter at hun sendte inn klage på forholdet, fikk hun lovnad om at hun skulle få til å kle seg slik hun ønsket. Dog med visse restriksjoner.

Kvinneklærne og kosmetikken kunne kun brukes i kvinnens egen celle. Skulle hun ut i fellesskapet, måtte hun skifte klær.

– Jeg vil bare ha aksept, og få lov til å være den jeg er, sa hun den gang til Bergens Tidende.

– Lytte til behov

Leder Ingvild Endestad i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualmangfold viser til en rapport fra Likestillingsombudet som slår fast at lesbiske, homofile, biseksuelle og transpersoner har dårligere soningsforhold.

– I rapporten kommer de også med en rekke anbefalinger, som blant annet går ut på å lytte til den innsattes egne behov for soning, påpeker hun.