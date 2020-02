Antatt hovedmann i dobbeltdrapssaken fengslet i fire nye uker

De to første ukene må han sitte i full isolasjon.

ÅSTEDET: Politiet mener mannen og kvinnen ble drept her på hospitset i Møllendalsveien. Foto: Ørjan Deisz

56-åringen som har erkjent straffskyld for drap etter at to personer ble funnet døde ved Osavatnet i Arna 13. januar, ble onsdag varetektsfengslet for fire nye uker, frem til 11. mars.

De to første ukene må han sitte i full isolasjon. Han får heller ikke tilgang til aviser i denne perioden, men til radio- og TV-kanaler som er tilgjengelige for varetektsinnsatte i Bergen fengsel, ifølge kjennelsen.

56-åringen godtok at fengslingsforlengelsen gikk som en såkalt kontorforretning hos Bergen tingrett, altså uten at han selv var til stede for eventuelt å be om løslatelse.

Onsdag og torsdag ber politiet også retten om å forlenge fengslingene av 37-åringen og en av 33-åringene som er siktet i saken. Også disse går som kontorforretninger.

De inneværende fengslingsperiodene for de øvrige drapssiktede utløper først i neste uke. Det er kun 56-åringen som har erkjent befatning med drapshandlingene.

