– Hadde jeg vært to sekunder tidligere, ville steinene truffet bilen

Håkon Langvad var på vei hjem da han så store steiner dundre ut i veibanen på fylkesvei 60.

RAS: Disse steinene raste ut i veibanen da Håkon Langvad kom kjørende på fylkesvei 60 søndag. Håkon Langvad

Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Like før klokken 13 søndag kom det melding om et steinras på fylkesvei 60 mellom Utvik og Innvik i Stryn.

Håkon Langvad var alene i bilen og holdt omtrent 80 kilometer i timen da han plutselig så de store steinene dundre ut i veien.

– Det er en lang, strak strekning med 80-sone. Da jeg så steinene, sto jeg på bremsen. Jeg klarte å stoppe bilen før jeg traff dem. Jeg hadde skikkelig flaks, sier Langvad.

– Skremmende

Sammen med andre bilister som kom til stedet ryddet han de letteste steinene bort fra veibanen slik at bilene kunne passere. Langvad forteller at skråningen steinene raste fra er bratt ned mot veien.

– Det er jo skremmende når slikt skjer, man vet jo aldri om det kan komme mer. Jeg var raskt på veien igjen og kjørte bort derfra innen fem minutter, forteller han.

Den største av steinene landet langs kanten av den smale veien.

– Hadde jeg vært to sekunder tidligere, ville steinene truffet bilen, sier Langvad.

– Skriker etter å bli rassikret

Han bor omtrent 30 minutter unna og bruker veistrekningen regelmessig. Langvad er opprørt over at man stadig hører at det går ras langs veiene.

– Man blir skremt av det, men man må jo fortsette å bruke veiene. Det er ikke holdbart at slikt skjer. Det skal være trygt å kjøre. Disse vestlandsveiene skriker etter å bli rassikret, sier han.

Like før klokken 15 fikk Vegtrafikksentralen melding om at entreprenøren var ferdig med å rydde steinene fra veien.

– Veien er åpen og all stein er fjernet. Jeg kan ikke svare på om det er fare for at flere steiner kan rase ut, men det er ingenting som tyder på at det er redusert fremkommelighet på stedet, sier trafikkoperatør Kjetil Løvås.