Eier samtykket.

I juli i år ble en fire år gammel gutt bitt i hodet av en hund.

Han var med faren og søsteren til en gård i Gloppen for å kjøpe bær.

Hunden sto bundet fast da den ifølge faren angrep gutten. Fireåringen skal ha fått fem til ti bitt i hodet.

– Jeg har aldri før sett en hund være så aggressiv mot et menneske, sa faren i et intervju med BT for noen uker siden.

Far: – Brutalt

– Det var helt brutalt å se på. Hele hendelsen, fra min datter sto og klappet hunden, til den hoppet på gutten vår og frem til jeg fikk revet den vekk, tok bare noen sekunder, sa guttens far videre.

Hundeeieren klaget på et vedtak om å avlive hunden.

Torsdag opplyser imidlertid Vest politidistrikt at eieren trakk klagen etter en nærmere vurdering.

Hunden ble avlivet tirsdag denne uken, opplyser politiet.

Sykehus og operasjon

Gutten (4) ble innlagt på sykehus etter hendelsen og måtte ifølge faren opereres i flere timer.

– Ett av stingene sitter ikke langt fra halspulsåren. Dette kunne gått mye verre, sa faren til BT i august.

Fikk ta avskjed

Den ett år gamle hunden ble umiddelbart tatt i forvaring etterpå, opplyser lensmann Dag Fiske i Sunnfjord.

– Vi ordnet det slik at eierne fikk si ha det til hunden og fikk tatt en god avskjed med den. Det betydde mye for dem, sier lensmannen.

– Hva var det som gjorde at de trakk klagen?

– Det er relativt alvorlig når et barn blir bitt av en hund, og det var veldig liten mulighet for å få gjennomslag for klagen. Det er slik jeg oppfattet dem, sier Fiske.